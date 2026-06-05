/Bengal Weather: বিগ বিগ ব্রেকিং! অবশেষে জানা গেল বর্ষা আসার সেই বহু প্রতীক্ষিত তারিখটি! কবে দিগন্তে নীলনবঘন ছায়া?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল শুক্রবারের বিকেলের আবহাওয়া আপডেটও (Weather Updates)। জানা গেল ৭, ৮ এবং ৯ জুন দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে অস্বস্তিকর গরম (Hot and Humid South Bengal)। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমন (Monsoon Sets in South Bengal) ঘটতে পারে ১৭ থেকে ১৯ জুনের মধ্যে। সকালের হাওয়াখবরে দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় ছিল কমলা সতর্কতা (Orange Alert in South Bengal)। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাসও ছিল। বলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি (Pre-Monsoon Rain in North Bengal) হবে। প্রসঙ্গত, গতকাল, ৪ জুন কেরলমে প্রবেশ করেছে বর্ষা। গভীর রাতে লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
অস্বস্তিকর গরমই
এত বৃষ্টির পরেও আগামী ৭ জুন, ৮ জুন এবং ৯ জুন-- এই তিনদিনই দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে অস্বস্তিকর গরম। কলকাতায় তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলার তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে বলে অনুমান। সোম এবং মঙ্গলবার ফিল লাইক তাপমাত্রা অস্বাভাবিকরকম বেশি থাকতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।
প্রাক্ বর্ষা ও মৌসুমি বায়ু
এদিকে উত্তরবঙ্গে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতায় ১১ জুন থেকে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গে ১৩ জুনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ, বর্ষার আগমন ঘটতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ১৭ থেকে ১৯ জুনের মধ্যে বর্ষার আগমন ঘটতে পারে।
আজকের বৃষ্টিপাত
১) দমদমে ৬০ মিমি
২) আলিপুরে ২৩ মিমি
৩) শ্রীনিকেতনে ৩৫ মিমি
৪) বহরমপুরে ৩৭ মিমি
৫) সল্টলেকে ৪১ মিমি
৬) বর্ধমানে ৮৪ মিমি
৭) ব্যারাকপুরে ৩০ মিমি
৮) সিউড়িতে ৯৯ মিমি এবং
১০) কল্যাণীতে ১৪ মিমি
হাওয়াবদলের খবর
এদিকে, দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় জারি ছিলই কমলা সতর্কতা । কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। গতকাল, ৪ জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করল। পাশাপাশি গভীর রাতে লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
সুস্বাগতম বর্ষা
গতকাল, ৪ জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করেছে। পাশাপাশি গভীর রাতে লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও প্রবেশ করেছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি হয়েছিল শুক্রের সকালেই। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ কিমি থেকে কোনো কোনো জেলায় ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার পূর্বাভাস ছিল। সেটাই ঘটেছে। এসবের জেরে সমস্ত জেলায় তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যায়। দক্ষিণবঙ্গে আজ, শুক্রবার এবং পরশু রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তবে আগামীকাল শনিবার কিছুটা কম থাকবে বৃষ্টির প্রবণতা। আজ বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি কলকাতায় কমলা সতর্কতা জারি হয়।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। উপরের দিকের কোনো কোনো জেলায় এই সময়কালের মধ্যে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কমলা সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। আজ ঝড়বৃষ্টি সব জেলায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি পার্বত্য-সহ উপরের দিকের ৫ জেলার কোনো কোনো অংশে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে আগামী ৪৮ ঘণ্টায়। উত্তরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কমলা সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
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