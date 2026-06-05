Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Bengal Weather: বিগ বিগ ব্রেকিং! অবশেষে জানা গেল বর্ষা আসার সেই বহু প্রতীক্ষিত তারিখটি! কবে দিগন্তে নীলনবঘন ছায়া?

Bengal Weather: বিগ বিগ ব্রেকিং! অবশেষে জানা গেল বর্ষা আসার সেই বহু প্রতীক্ষিত তারিখটি! কবে দিগন্তে নীলনবঘন ছায়া?

Bengal Weather Big Update Today: এসে গেল শুক্রবারের বিকেলের আবহাওয়া আপডেট। জানা গেল ৭, ৮ এবং ৯ জুন দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে অস্বস্তিকর গরমই। সবচেয়ে বড় সুখবর, এবার পরিষ্কার জানা গেল, দক্ষিণবঙ্গে কবে ঘটছে বর্ষার আগমন! কবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 05, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:55 PM IST
Bengal Weather: বিগ বিগ ব্রেকিং! অবশেষে জানা গেল বর্ষা আসার সেই বহু প্রতীক্ষিত তারিখটি! কবে দিগন্তে নীলনবঘন ছায়া?
Image Credit: নীলনবঘন দিগন্তের দিকে চেয়ে কবে মিলবে শান্তি? জেনে নিন তারিখ।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জাভেদের ব্য়াপক দুর্নীতি; 'ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার হতে গিয়েছে', বিস্ফোরক কল্যাণ
kalyan banerjee13 min ago
2
LAKSHMIR BHANDAR19 min ago
3
TMC25 min ago
4
Riddhi Sen58 min ago
5
TMC leadership crisis1 hr ago