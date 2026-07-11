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'ডবল ইঞ্জিনের সুফল পাবেন', রাজ্যে একের পর এক বিনিয়োগের সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari: 'লাক্স কোজি-র কারখানায় আশাকরি ৪ তারিখের পরে কেউ আসেনি যে আমাদের মাসিকটা দিয়ে দিন। ডানকুনিতে লরি দাঁড় করিয়ে কেউ টাকাও তোলে না

Written BySekender Abu ZafarReported By:Kamalakshya Bhattacharya
Published: Jul 11, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:15 PM IST
'ডবল ইঞ্জিনের সুফল পাবেন', রাজ্যে একের পর এক বিনিয়োগের সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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