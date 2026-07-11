'ডবল ইঞ্জিনের সুফল পাবেন', রাজ্যে একের পর এক বিনিয়োগের সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে বাংলা আবার ভারত সেরা হবে। মেজিয়াতে শ্যাম স্টিলের ১৭ হাজার কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের ভূমি পূজন হবে। ধুলাগড়ে আমূলের একটি প্রকল্পের ভূমিপূজনের অনুষ্ঠানে থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এই মাসেই তা হয়ে যাবে। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে দুর্গাপুরে একটি স্টিল প্ল্যান্টের সম্প্রসারণে ৪০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা হয়ে যাবে। শনিবার ডানকুনিতে লাক্স কোজি-র একটি কারখানার সম্প্রসারণের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
গত বাম ও তৃণমূল আমলে রাজ্যে শিল্প আসেনি। ফলে বাংলার মানুষকে কাজের জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে ভিনরাজ্যে। কিন্তু বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেই ছিল রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আমি আপনাদের কাছে বলব ডবল ইঞ্জিনের সুফল আপনারা পাবেন। ২০টির বেশি রাজ্য যেখানে এনডিএ সরকার রয়েছে সেখানে আপনারা শিল্পের উন্নয়ণ দেখেছেন। কীভাবে সেখানে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান হয়েছে তা আপনারা লক্ষ্য করেছেন। আমি অনেক গুলো আলোচনা চক্রে বলেছি এই রাজ্যে তিনটে ক্ষেত্রে পরিবেশ ফেরাতে হবে। তার একটি হল আইন শৃঙ্খলা। এই জায়গা থেকে আমরা অনেকটা বেরিয়ে এসেছি। লাক্স কোজি-র কারখানায় আশা করি ৪ তারিখের পরে কেউ আসেনি যে আমাদের মাসিকটা দিয়ে দিন। ডানকুনি থেকে লরি দাঁড় করিয়ে কেউ টাকাও তোলে না। দু-তিনটে জায়গায় ছোট ঘটনা ঘটেছে আমরা সেখানে ব্যবস্থা নিয়েছি। এই রাজ্যকে শক্ত পোক্ত করতে হবে।
পুরনো সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের কথা টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যের ঘাড়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা। ১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের সুদ মেটাতেই চলে যাচ্ছে। এই টাকা থাকলে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম। চারিদিকে কাজ চাই। গত বছর স্নাতকে গ্রাজুয়েট এ যত ভর্তি হয়েছিল, আমরা অবাক হয়ে গেছি হাজার হাজার স্টুডেন্ট এডমিশন নিচ্ছে। যত বেশি এই ধরণের বিনিয়োগ আসবে তত কর্মসংস্থান হবে।
রাজ্যের বাণিজ্যের পরিবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা এই রাজ্যে ভালো ব্যবসায়ী তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি। বিধান চন্দ্র রায় এর সময় থেকে শিল্পে ইন্সেন্টিভ দিয়ে আসছিল। আগের সরকার ইন্সেন্টিভ তুলে দিয়ে এসেছে। আমরা জানি আপনারা ২০ হাজার কোটি টাকার ইন্সেন্টিভ চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা বাজেট ওই টাকা রাখতে পারেনি। আমরা আর একটা নন্দী গ্রাম, সিঙ্গুর করতে দেব না। যারা বিনিয়োগ করতে চান জমি কোনো সমস্যা হবে না। আমরা ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পলিসি চেঞ্জ করে দেব। ১৭ তারিখ মেজিয়াতে শ্যাম স্টিল এর ১৫ হাজার কোটি টাকার প্লান্টের সূচনা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসছেন আমূল প্লান্ট এর উদ্বোধন হবে। দুর্গাপুরে ৪ হাজার কোটি টাকার স্টিল প্লান্ট ও হবে অগাস্ট এ।কলাই কুন্ডা, হাসিমারা তে এয়ারপোর্ট অপারেশনাল হয়ে যাবে। বাংলাতে এখন বিকাশ হবে।
অন্যদিকে, ওই অনুষ্ঠানে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সব শিল্পপতি আগে দল এর কাছে আসছে,তারপর সরকার এর কাছে যাচ্ছে। কারণ গত ৫০ বছর ধরে সরকার হয়নি। আমরা চাই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে একটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার হোক। পশ্চিম বঙ্গে নতুন করে খনিজ সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে। নতুন করে পেট্রোলিয়াম পণ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের এখানে শ্রম মন্ত্রী আছে। কদিন আগেই কয়েকটা জুট মিল এর তালা খুলে দেওয়া হচ্ছে। কত গুলো আন্তর্জাতিক মান এর হাসপাতাল করতে চাইছে।এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বিনিয়োগ করতে আসছে না। যারা চলে গেছে তাদের কাছে আবেদন করছি ফিরে আসুন। আদিত্য বিড়লা সিপিএমের সময়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কুমার মঙ্গলম বিড়লা এর নেতৃত্বে ফের তারা আসবেন। কিন্তু শ্রমিক এর স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। এই সরকার দল এর সরকার নয়। আগামী ১ বছর এর মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ এর মানুষ বুঝতে পারবেন শিল্প এর বদল ছবি। অতীতে আমরা অনেক স্লোগান শুনেছি। শূন্য ভাড়ার নিয়ে শুভেন্দু অধিকারির সরকার এসেছে। কোনো বাধা এখানে চলবে না। সিঙ্গুরের দিকে তাকাবেন মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী কে অনুরোধ করব যাতে সেখানে সেমি jewellery/ ইমিটেশন jewellary পার্ক করা যায়। ২২ হাজার টাকা বেতন এর চাকরি করছে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমরা এটার বদল চাই। টাটাও আসবে, বাটাও আসবে, রিলায়েন্সও আসবে, আদানিও আসবে, ইজরায়েল থেকেও আসবে, মিউনিক থেকেও আসবে। এত ভালো পরিবেশ যেটা আমরা রক্ষা করতে বার্থ, মহারাষ্ট্র, গুজরাটকে পিছনে ফেলে আমাদের রাজ্যকে এগোতে হবে। আমাদের সরকার নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি কাজ নিয়ে করছি, আমাদের অর্থ মন্ত্রী কাজ করছে ইন্সেন্টিভ নিয়ে। মিথ্যা মামলা দিয়ে ভয় দেখানোর কেউ নেই।
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