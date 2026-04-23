BJP's CM Candidate: বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীই পাবে, নির্বাচনী-আবহে বড় ঘোষণা অমিত শাহের

BJP's CM Candidate: বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীই পাবে, নির্বাচনী-আবহে বড় ঘোষণা অমিত শাহের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এটা ঠিক যে, প্রচারে বিজেপি কখনই তাদের মুখ্যমন্ত্রী-মুখ (BJP's CM Candidate)সামনে আনেনি। কিন্তু এতদিনে সেই বহু-প্রতীক্ষিত 'মুখ্যমন্ত্রী মুখ' নিয়ে বিশেষ ইঙ্গিত দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah)। বললেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যিনি হবেন, 'তিনি বাংলাতেই জন্মেছেন, বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছেন, বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন।' প্রসঙ্গত, এর আগেও একবার এ জাতীয় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অমিত শাহ। সংকল্পপত্র প্রকাশের শেষে অমিত শাহকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিজেপি জিতলে (West Bengal Assembly Elections 2026) বাংলার মুখ্যমন্ত্রী-মুখ কে হবেন? তখনও তিনি যে ইঙ্গিতপূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই জাতীয় আভাসই ছিল।
বাংলা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী?
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ একজন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীই পাবে, নির্বাচনের আগে বড় মাপের ঘোষণা অমিত শাহের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার প্রথমদফা ভোটের ঠিক আগে, পশ্চিম বর্ধমানে
বলেন, যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাহলে বাংলা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হবে।
বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, যদি বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে, তবে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন ভূমিপুত্র অর্থাৎ একজন "বাঙালি"। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপিকে "বহিরাগত" দল হিসেবে যে প্রচার করা হয়, তার পাল্টা জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন বলে মনে করা হচ্ছে। এবার কি বহিরাগত বিতর্কের অবসান হবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বিজেপি নেতাদের "বহিরাগত" এবং "অবাঙালি" বলে আক্রমণ করেন। হয়তো সেই কারণেই শাহ এই মন্তব্যের মাধ্যমে ভোটারদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন শাসনভার কোনো বহিরাগত নয়, বরং এক বাঙালির হাতেই থাকবে।
সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে
অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন, বিজেপির লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গকে পুনরায় "সোনার বাংলা" হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি অভিযোগ করেন, বছরের পর বছর ধরে বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে রাজ্যটিকে পিছিয়ে দিয়েছে।
সিন্ডিকেট ও দুর্নীতি
অমিত শাহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে তোষণনীতি, সিন্ডিকেট-রাজ এবং ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এসব অরাজকতা বন্ধ হবে।
পরিবর্তনের ডাক
অমিত শাহ ভোটারদের আহ্বান জানান যেন তারা নির্ভেয় ভোট দেন এবং রাজ্যে প্রকৃত পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি দাবি করেন, মানুষ তৃণমূলের শাসনে বীতশ্রদ্ধ এবং বিকল্প হিসেবে তারা বিজেপিকেই বেছে নিতে তৈরি।
সংকল্পপত্রদিবসে
প্রসঙ্গত, বিজেপি-র (Bharatiya Janata Party) সংকল্পপত্র (Sankalp Patra) প্রকাশের দিনে সংকল্পপত্র প্রকাশ করে অমিত শাহ প্রকাশ বলেছিলেন বিজেপি জিতলে এ রাজ্যে কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী। কে বিজেপির তুরপের তাস? সেটাও পরিষ্কার করেছিলেন অমিত শাহ। কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী? সারা বাংলা জানতে চায়, কে হবেন বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী! কে এ ক্ষেত্রে বিজেপির তুরুপের তাস? কে বিজেপি'র সিএম-ফেস? সংকল্পপত্র প্রকাশের শেষে সেই লগ্ন এল, যখন অমিত শাহকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। বিজেপি জিতলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী-মুখ কে? প্রশ্ন শুনে অমিত শাহ পরিষ্কার বললেন, 'বাংলা থেকেই হবে, নিশ্চিত থাকুন'!
মুক্তির আশায়
সেদিনও শাহ বলেছিলেন, বাম জমানা থেকে মুক্তির আশায় বাংলার মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু অনুপ্রবেশ, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তৃতীয় ম্যান্ডেট হাসিল করে তারা। বাংলার মানুষ একন মন থেকে পরিবর্তন চাইছেন। গত ১০ বছরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন কী কাজ করা যায়, তার প্রমাণ মিলেছে। কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারী পর্যন্ত সকলের আশা পূরণ করেছেন তিনি। বিকশিত ভারত হয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের চার্জশিট বাংলা মানুষের সামনে রেখেছি। ভরসার শপথ এই সংকল্প পত্র। কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে তার রোড ম্যাপ এই ভরসা পত্র। হারিয়ে যাওয়ার বাংলার অস্মিতাকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প এটি। ১৫ এপ্রিল নববর্ষের দিন এই সংকল্প পত্র প্রচার শুরু হবে। পাশাপাশি অমিত শা বলেন, তৃণমূলের দুঃস্বপ্নের সরকার শেষ হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়, ভেদাভেদ ও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। এই ভরসা আইনি রাজের, এই ভরসা সুরক্ষার, এই ভরসা কাজের। আমাদের সরকার অনুপ্রবেশবিরোধী। বাংলার সীমান্ত অনুপ্রবেশের জন্য সিল হবে। একটা গরুও যাতে পাচার না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। আমরা ভরসা দিয়ে বলছি, আমরা ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্টের মাধ্যমে সব খুঁজে বের করব।
মহিলাদের জন্য এবং
অমিত শাহ জানান, আমরা সরকারি কর্মীদের ডিএ নিশ্চিত করব। মহিলাদের অবস্থা খুব শোচনীয়। প্রতি মাসে সব মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার দেব। কেন্দ্রীয় সরকারি স্কিম দেওয়া হবে। আয়ুষ্মান ভারত চালু হবে। মহিলার সুরক্ষায় পুলিসে হবে দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড। ১ কোটি রোজগার নিশ্চিত। স্টার্টআপে উৎসাহ, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার। পুলিস-সহ সমস্ত ক্ষেত্রের মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ। মহিলা থানা হবে। মহিলারদের সুরক্ষা নিশ্চিত। কখনো বলতে হবে না, কেন রাত করে বেরোলেন। দুটো মাতঙ্গিনী হাজরা ব্যাটেলিয়ন হবে। সব বাসে মহিলাদের বিনা পয়সায় যাত্রা নিশ্চিত করা হবে। একজন মহিলা জজের নেতৃত্বে বিচার সুনিশ্চিত করা, যাতে এরকম না ঘটে তা নিশ্চিত হবে। আম ও আলু চাষিদের জন্যও রয়েছে ভাবনা। পুরনো চা-বাগানের পুনর্জীবন হবে। দার্জিলিং চা-কে আবার বিশ্ববাজারে তুলে ধরা হবে। পাট শিল্পে আধুনিকীকরণ হবে। কৃষকদের বছরে ৯ হাজার টাকা। কৃষকদের ধান ৩১০০ টাকা দরে কেনা হবে।
বঞ্চিত শিক্ষকদের সুরাহা
কলকাতা মেট্রোয় ১০০ ট্রেন বাড়ানো হবে। যাঁরা পেপার লিকের কারণে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাঁদের ৫ বছর চাকরির ছাড় দেওয়া হবে। সব শিক্ষকদের রেগুলার হিসেবে নিয়োগ করা হবে। যাঁরা গ্র্যাজুয়েট করে বসে আছেন, তাঁদের ৩ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে মাসে। মিড ডে মিলের বিকাশ হবে। গঙ্গাসাগর মেলা, মাহেশ মেলা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)