English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Winter Update: ঘন কুয়াশার মধ্যেই শীতের আভাস! ক্রমশ নামতে পারে তাপমাত্রা? বুধবার থেকে কী হবে?

Bengal Weather Update: দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে কিছু এলাকায় ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা। সকালের দিকে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা হতে পারে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 23, 2025, 08:05 PM IST
Bengal Winter Update: ঘন কুয়াশার মধ্যেই শীতের আভাস! ক্রমশ নামতে পারে তাপমাত্রা? বুধবার থেকে কী হবে?

অয়ন ঘোষাল: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন মঙ্গলবারের বিকেলের আবহাওয়া। কী বললেন তিনি? আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার ঘনঘটা। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Mobile Ban: ঠিক পড়ছেন তো? প্রজাতন্ত্র দিবস থেকেই মেয়েরা আর ক্যামেরাফোন ব্যবহার করতে পারবে না? সিদ্ধান্তে তোলপাড়...

ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা

দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে কিছু এলাকায় ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী দুদিন সকালের দিকে এই ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা।

তাপমাত্রা নামতে পারে

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় স্বাভাবিকের থেকে এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে রয়েছে। আগামীকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ক্রমশ নামবে পারদ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে পারবে বলে অনুমান। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোনও পরিবর্তন নেই। তারপর দু-তিন দিনে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নামতে পারে কিছু এলাকায়। 

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission 2026 Update: 'নতুন অধ্যায় সূচনা-করা' অষ্টম পে কমিশনে বিগেস্ট স্যালারি, অবিশ্বাস্য পেনশন! ২০২৬ সালের আপডেট...

১২-র আশেপাশে

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। উপরের দিকের পাঁচ জেলায় ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নীচের দিকের জেলাগুলিতে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৮ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Bengal Winter UpdateBengal Weather Updatebiting cold on sundaywhat will happen in christmasdense fog
পরবর্তী
খবর

Sodepur Death: খেতে না পেয়েই বন্ধ ফ্ল্যাটে 'পচে মরল' ২ বোন? দেহ মিলতেই তীব্র চাঞ্চল্য..
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Violence: এনসিপি শ্রমিক নেতা সিকদারকে গুলি এক মহিলার! খুলনা গুলিকাণ্ডে বড় আপডেট....