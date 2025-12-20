Bengal Winter Update: ভিলেন কুয়াশা? আজ কেন কুয়াশার এত চোটপাট ছিল? আগামীকাল থেকে কেমন থাকবে ওয়েদার?

Bengal Winter Update: ভিলেন কুয়াশা? আজ কেন কুয়াশার এত চোটপাট ছিল? আগামীকাল থেকে কেমন থাকবে ওয়েদার?
Bengal Weather Update: আজ কি আবহাওয়া একটু অস্বাভাবিক আচরণ করেছে? হ্যাঁ, সে তো করেইছে। সেজন্যই তো প্রধানমন্ত্রীর চপার নামতে পারল না! ভিলেন হয়ে গেল কুয়াশা। আজ আচমকা বেশি ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি। আজ, শনিবার হঠাৎ করেই দিনের তাপমাত্রা নেমে এসেছে ২১ ডিগ্রির ঘরে। অর্থাৎ, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় দিনের তাপমাত্রায় ৫ ডিগ্রি ফারাক!
অয়ন ঘোষাল: এসে গেল বিকেলের আবহাওয়ার (Afternoon Weather) প্রেস মিট। জানিয়ে দিলেন আবহাওয়া বিজ্ঞানী অন্বেষা ভট্টাচার্য। কী বললেন তিনি? জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল ফের দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি (temperature rise) পাবে। তা পৌঁছে যাবে ২৩ বা ২৪ ডিগ্রির ঘরে। তবে, কাল সকালে ঘন কুয়াশার (Dense Fog) চাদরে ঢাকতে চলেছে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়া এবং উপকূলের সমস্ত জেলা।
৫ ডিগ্রি ফারাক
প্রধানমন্ত্রীর চপার অবতরণে ভিলেন কুয়াশা। কারণ, আজ আবহাওয়া একটু অস্বাভাবিক আচরণ করেছে। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি। আজ হঠাৎ করেই দিনের তাপমাত্রা নেমে এসেছে ২১ ডিগ্রির ঘরে। অর্থাৎ, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় দিনের তাপমাত্রায় ৫ ডিগ্রি ফারাক হয়ে গিয়েছে।
কেন কুয়াশার চাদর?
স্বাভাবিক নিয়মে শীতের দিনে সকাল সাড়ে ৯টা বা ১০টা থেকে ঝলমলে রোদ ওঠে। সেদিক দিয়েও আজকের দিনটা কিছুটা ব্যতিক্রমী। কারণ, আজ প্রায় সকাল ১১টা পর্যন্ত সেইভাবে রোদের তেজ বাড়েনি। ফলে ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও কুয়াশাচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দৃশ্যমানতায়। দিনের এই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমার পাশাপাশি পর্যাপ্ত শক্তিশালী বাতাসের অভাব ছিল। ফলে জমাট বাঁধা কুয়াশা দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় থিতু হয়ে যায়।
রবিবারও কাঁপবে বাংলা?
আগামীকাল ফের দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তা পৌঁছে যাবে ২৩ বা ২৪ ডিগ্রির ঘরে। তবে, রবিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকতে চলেছে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিম বর্ধমান পুরুলিয়া এবং উপকূলের সমস্ত জেলা। বাকি দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে ভোরে। তবে কাল সকাল ৯ টা নাগাদ রোদের তেজ বৃদ্ধি পাবে। ফলে, আজকের মতো পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আগামীকাল হওয়ার সম্ভাবনা কম।
বড়দিনে কী হবে?
দিনের তাপমাত্রা কমলেও রাতের পারদ নীচে না নামলে শীতের আমেজ ফিরবে না। সেই আমেজ অন্তত আগামী ৭২ ঘণ্টায় ফিরছে না। বড়দিনের আগে ফের রাতের পারদ নামতে শুরু করবে। জেলায় জেলায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি রাতের পারদ পতনের পূর্বাভাস বড়দিনের প্রাক্কালে।
