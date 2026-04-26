  Narendra Modi in Bengal: গ্যারেন্টার তিনিই, বাংলার বোন-মেয়েদের জন্য একের পর এক বিরাট ঘোষণা মোদীর

Narendra Modi in Bengal: গ্যারেন্টার তিনিই, বাংলার বোন-মেয়েদের জন্য একের পর এক বিরাট ঘোষণা মোদীর

Narendra Modi in Bengal: তৃণমূল সরকারকে বিঁধে মোদী বলেন, মানুষ অনেক ভরসা করে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু দেখতে দেখতেই তৃণমূল নির্মম সরকারে পরিণত হয়ে গেল  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 26, 2026, 07:12 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাংলার মহিলাদের জন্য প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরামবাগের সভা থেকে মোদী ঘোষণা করে দিলেন মহিলাদের ব্যবসা করার জন্য ২০ লাখ টাকা ঋণ দেবে সরকার। তার জন্য গ্যারান্টার হবেন খোদ মোদী। পাশাপাশি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ টেনে তুললেন মোদী।

এদিনের সভায় মোদী বলেন, একসময় সিঙ্গুরে এসেছিলাম। দেখেছিলাম এই সরকারের উপরে মানুষের রাগ। আর এবারে এসে সাফ বুঝতে পারছি, মানুষ বলছে পাল্টানো দরকার। অনেকদিন আগে থেকেই বলছি, এবার বাংলা ভোটদানের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে। গত ২৩ এপ্রিল বাংলার ভাইবোনরা সেটাই করে দেখিয়েছে। এবার ২৩ তারিখের রেকর্ড ভেঙে দিন। যারা মানুষের মনভাব এতদিন বুঝতে পারেনি তারা এরকম বিপুল ভোটদানের পর ভয় পেয়েছে। কিছু লোকের তো ঘুমও উঠে গিয়েছে। ওরা বুঝতেই পারেনি যে এত মানুষ ভোট দেবে। গত ১৫  বছর ধরে বাংলার মানুষকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু এরা ভুলে গিয়েছে যখন অত্যাচারের সীমার ছাড়িয়ে যায় তখন জনতা মা দূর্গার রূপ ধরে অন্যায়ের বিসর্জন করে দেয়। এখন ভয় আউট, ভরসা ইন।

বাংলায় বিজেপি সরকার হলে রাজ্যের মানুষ কী সুবিধে পাবে। নরেন্দ্র মোদী বলেন, বাংলার ৭৫ লাখ বোনকে এখানে তৈরি হতে চলা বিজেপি সরকার সাহায্য করবে। যাতে তাঁরা বছরে লাখের বেশি আয় করতে পারেন তার ব্যবস্থা করবে। বাংলার মেয়েদের স্বরোজগারের জন্য ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন দেওয়া হবে। লোনের জন্য ব্যাংক গ্য়ারান্টি চায়। ওইসব বোনেদের ব্যাংক গ্যারান্টি আপনাদের এই ভাই মোদী দেবে। বাংলার বিজেপি বাংলার বোনদের জন্য একটি বিরাট বড় ঘোষণা করেছে। প্রতিবছর বাংলার বোনদের ৩৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আর ৫ বছর বিজেপি সরকার থাকলে বোনরা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা পাবেন। এর পাশাপাশি মেয়েদের পড়াশোনার জন্য ৫০ হাজারা টাকা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর গরিব পরিবারের বোনদের নাম হবে। বিজেপি সরকার গরিব পরিবারের মহিলাদের ঘর তৈরির জন্য দেড় লাখ টাকা দেবে। পিএম সম্মান নিধির টাকা বাড়িয়ে ৯ হাজার টাকা করা হবে। আপানাদের বিদ্যুতের বিল জিরো হবে। পরিবারে সোলার প্ল্যান্ট লাগানোর জন্য প্রতিটি পরিবারকে মোদী সরকার ৮০ হাজার টাকা দেবে। মোদীর আর একটি গ্যারান্টির কথা লিখে নিন। বিজেপি সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই আয়ুষ্মান ভারত চালু করা নিয়ে ফয়সলা করা হবে। এর ফলে ৫ লাখ পর্যন্ত ফ্রিতে চিকিতসা পাবেন তাঁরা।

আরও পড়ুন-৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক

আরও পড়ুন-দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তন; বিরোধীশিবিরে বড় ভাঙন, আরও শক্তিশালী তৃণমূল

তৃণমূল সরকারকে বিঁধে মোদী বলেন, মানুষ অনেক ভরসা করে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু দেখতে দেখতেই তৃণমূল নির্মম সরকারে পরিণত হয়ে গেল। তৃণমূল সরকার নবান্ন থেকে চলে না। এই সরকার চালায় গুন্ডা মস্তানরা। নয়তো হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সরকারের হুঁশ ফেরে। বাংলায় এমন সরকার চাই যে বাংলার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। এই কাজ বিজপি সরকারই করতে পারে। তৃণমূল সরকার নিজেদের কুকর্মে মানুষের ভারসা দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। আমার কাছে অনেক উদাহরণ রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কথা ভাবুন। ইমানদার সরকার হলে তদন্ত করত। কিন্তু তার জন্য আদালতকে আদেশ দিতে হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কথা ভাবুন। রাজ্য সরকারের এই ভোট করানো উচিত । কিন্তু আদালত মনে করেছে এই সরকার পঞ্চায়েত ভোট করাতে পারবে না। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী দরকার। অর্থাত্ তৃণমূলের গ্রহণযোগ্যতা শূন্য। সন্দেশখালির তদন্তের কথা ধরুন, আরজিকর হাসপাতালে ডাক্তারের কথা ধরুন। আদালতের আদেশে তদন্ত হয়েছে। টিএমসি মা-মাটি-মানুষ-কে ধোঁকা দিয়েছে। কারণ এরা মাকে কাঁদিয়েছে। মাটিকে অনুপ্রবেশকারীতে ভরিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ধর্ষণ, গণধর্ষণের খবর আসে। গত ১৫ সালের জঙ্গলরাজে এরাজ্য কতই না ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এই সরকারের বিধায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে।

CONG Leader Joins TMC: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তন; বিরোধীশিবিরে বড় ভাঙন, আরও শক্তিশালী তৃণমূল
