Bengal youths stranded in Dubai: 'উড়ে যাচ্ছে মিসাইল, আছড়ে পড়ছে ড্রোন', দুবাই থেকে ভিডিয়ো কলে শুধুই আতঙ্ক...

Bengal youths stranded in Dubai: 'উড়ে যাচ্ছে মিসাইল, আছড়ে পড়ছে ড্রোন', দুবাই থেকে ভিডিয়ো কলে শুধুই আতঙ্ক...
Us-Iran-Isarel War: ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরবে কবে? প্রহর গুনছে সাগর... ব্লক অফিসে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিদেশে আটকে থাকা যুবকদের বর্তমান অবস্থান এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন আধিকারিকেরা।
নকিব উদ্দিন গাজী: ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে কবে? উৎকণ্ঠায় পরিবার। অপেক্ষার দিন গুনছে প্রিয়জনেরা। আমেরিকা-ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের মধ্যেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর দুবাইতে আটকে পড়েছেন সাগরের একাধিক যুবক। আর তাতেই উৎকণ্ঠায় মহেন্দ্রগঞ্জ। প্রশাসনের দ্বারস্থ সেইসব পরিবার।
ইরানের উপর ইসরায়েল ও আমেরিকা আঘাত হানতেই পালটা আমেরিকার মিত্র প্রতিবেশী দেশগুলিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে আঘাত হেনেছে ইরান। সেই হামলার নিশানা থেকে বাদ যায়নি দুবাইও। দুবাইয়ের পাম জুমেইরা হোটেলে আছড়ে পড়ে ইরানি ড্রোন। দুবাইয়ের বুর্জ খালিফা লক্ষ্য করেও উড়ে আসে ড্রোন। যদিও তা ইন্টারসেপ্ট করে দেয় সেই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ইরানের ছোড়া ১৬৫ থেকে ১৬৭টি ড্রোন ইন্টারসেপ্ট করা হয় দুবাইয়ের আকাশে। যুদ্ধ এখন ষষ্ঠ দিনে গড়িয়েছে। আর এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই দুবাইয়ে আটকে পড়েছেন রুটি-রুজির সন্ধানে সেদেশে যাওয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের একাধিক যুবক।
বিদেশে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে চরম উৎকণ্ঠার প্রহর কাটছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকায়। কাজের সূত্রে দুবাইতে রয়েছেন এই এলাকার বাসিন্দা দীপক চন্দ্র আর্য। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মাঝেই ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তিনি। তবে সেখানকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির বর্ণনা শুনে দীপকের পরিবার এখন গভীর আতঙ্কে। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠার প্রহর গুনছেন তাঁরা।
দীপকের পরিবারের মতোই দুশ্চিন্তায় মন্দিরতলা এবং চক ফুলডুবি এলাকার আরও কিছু পরিবার। জানা গিয়েছে, সাগরের এই সমস্ত এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন যুবক বর্তমানে দুবাইতে আটকে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রিয়জনদের নিরাপত্তা এবং তাদের দ্রুত ফিরে পাওয়া নিয়ে প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছে পরিবারগুলি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সক্রিয় হয়েছে সাগর ব্লক প্রশাসনও। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের তরফে।
ব্লক অফিসে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিদেশে আটকে থাকা যুবকদের বর্তমান অবস্থান এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন আধিকারিকেরা। আতঙ্কিত পরিবারগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আটকে পড়া যুবকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য উচ্চপর্যায়ে সমস্ত ধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দীপক সহ অন্যান্য যুবকদের দ্রুত ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন পরিজনেরা।
আরও পড়ুন, US tests Minuteman III: পৃথিবীর শেষ? ইরানে ভয়ংকর 'ডুমসে ডে' মিসাইল ছুঁড়তে চলেছে আমেরিকা? ব্যালিস্টিক Minuteman III-র পরীক্ষা ঘিরে চরমে আশঙ্কা...
আরও পড়ুন, TMC Rajya Sabha Candidates: মনোনয়ন জমা তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থীর... মাদারের শরণ রাজীবের, নয়া দায়িত্ব নিয়ে কোয়েলের চ্যালেঞ্জ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)