JEE Mains Topper: বাংলা মিডিয়ামে পড়েই JEE MAINS-এ ৯৯ পারসেন্টাইল: নেই কোনও কোচিং-প্রাইভেট টিউশন, বর্ধমানের কুন্তল ভাঙলেন বহু মিথ

JEE Mains Topper: বাংলা মিডিয়ামে পড়েই JEE MAINS-এ ৯৯ পারসেন্টাইল: নেই কোনও কোচিং-প্রাইভেট টিউশন, বর্ধমানের কুন্তল ভাঙলেন বহু মিথ
Kuntal Chowdhury topper JEE mains: সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙালির পিছিয়ে পড়া নিয়ে যখন প্রায়শই নানা মহলে চর্চা চলে, ঠিক তখনই এক বিশাল সাফল্যের বার্তা নিয়ে এলেন পূর্ব বর্ধমানের কুন্তল চৌধুরী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের জাতীয় স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা বা ‘জেইই মেইন’ (JEE Main)-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলাফলে সারা দেশের মেধার ভিড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের নাম। পূর্ব বর্ধমানের বলগনা এলাকার বাসিন্দা কুন্তল চৌধুরী এ বছর রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এক নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছেন। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভিড়ে কুন্তলের এই জয়যাত্রা যেমন একদিকে মেধার জয়গান গাইছে, তেমনই জেলা ও ভাষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে থাকা দীর্ঘদিনের নানা ‘ট্যাবু’ বা ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।
সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙালির পিছিয়ে পড়া নিয়ে যখন প্রায়শই নানা মহলে চর্চা চলে, ঠিক তখনই এক বিশাল সাফল্যের বার্তা নিয়ে এলেন পূর্ব বর্ধমানের কুন্তল চৌধুরী। ২০২৬ সালের ‘জেইই মেইন’ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলে তিনি ৯৯.৯৯৮৪৯০৮ এনটিএ স্কোর করে সারা রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর এই সাফল্যে খুশির জোয়ার বলগনা এলাকা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্য জুড়ে।
সাফল্যের সংজ্ঞা
একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, শহরের দামি স্কুল বা নামী কোচিং সেন্টার ছাড়া সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে জেলা বা বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটি নাকি ধরাছোঁয়ার বাইরের বিষয়। কুন্তল চৌধুরীর সাফল্য এই সমস্ত তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করেছে। সামান্যর জন্য ১০০ পার্সেন্টাইল হাতছাড়া হলেও কুন্তল মনে করেন, সঠিক পরিকল্পনা থাকলে সাফল্য আসবেই। তাঁর কথায়— 'মেধার উপযুক্ত ব্যবহার আর পরিশ্রমই আসল। জেলা, শহর বা বাংলা মিডিয়াম-ইংলিশ মিডিয়াম কোনো ফ্যাক্টরই নয়।'
কে এই কুন্তল চৌধুরী?
কুন্তল পূর্ব বর্ধমানের বলগনা এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবা ও মা দুজনেই স্কুল শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত কুন্তল ২০২৫ সালে বর্ধমানের ভাতার এলাকার এম.পি স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন। তবে গত বছর জেইই মেইন ও অ্যাডভান্স পরীক্ষায় তাঁর মনের মতো ফলাফল না হওয়ায় তিনি দমে যাননি। বরং গত এক বছর নতুন উদ্যমে কঠোর পরিশ্রম করেছেন নিজেকে আরও নিখুঁত করে তোলার জন্য।
সাফল্যের পিছনে কী:
কুন্তলের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এক বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। তিনি তাঁর প্রস্তুতির কিছু বিশেষ দিক শেয়ার করেছেন:
মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া বর্জন: নিজেকে গুছিয়ে নিতে কুন্তল শপথ করেছিলেন যে প্রয়োজন ছাড়া স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন না। ডিজিটাল দুনিয়ার আকর্ষণ কাটিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সময় পাঠ্যবইয়ের পেছনে ব্যয় করেছেন।
ভুল থেকে শিক্ষা: গত বছর যেসব জায়গায় তাঁর খামতি ছিল, সেই বিষয়গুলোকে তিনি চিহ্নিত করে বারবার ঝালিয়ে নিয়েছেন।
ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা বর্জন: ক্রিকেট খেলতে অসম্ভব ভালোবাসেন কুন্তল। কিন্তু লক্ষ্যের পথে স্থির থাকতে গত এক বছর তিনি খেলার মাঠ থেকেও নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।
এনসিইআরটি (NCERT) ও মক টেস্ট: প্রস্তুতির ভিত্তি হিসেবে তিনি এনসিইআরটি বইয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং নিয়মিত মক টেস্ট দিয়ে নিজের সময় জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন।
দুচোখে আইআইটি-র স্বপ্ন
জেইই মেইন-এর প্রথম ও চূড়ান্ত—উভয় সেশনেই স্টেট টপার হওয়ার পর কুন্তলের বর্তমান লক্ষ্য হলো 'জেইই অ্যাডভান্সড' (JEE Advanced)। তিনি দেশের সেরা কোনো আইআইটি (IIT) থেকে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চান। বাংলা বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, "বোর্ড এক্সামকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি যদি প্রবেশিকা পরীক্ষাকে সঠিক সময় থেকে টার্গেট করা যায়, তবে সাফল্য নিশ্চিত।"
সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট ও এনটিএ-র নজরদারি
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) এ বছর জানুয়ারি এবং এপ্রিল—এই দুটি সেশনে পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল। এ বছর মোট ১৬,০৪,৮৫৪ জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিলেন, যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত ১৫,৩৮,৪৬৮ জন পরীক্ষা দেন। সর্বভারতীয় স্তরে এবার ২৬ জন পরীক্ষার্থী ১০০ পার্সেন্টাইল স্কোর করেছেন, যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানার জয়জয়কার দেখা গিয়েছে।
পরীক্ষায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এনটিএ এবার এআই-ভিত্তিক (AI-based) ফেস রিকগনিশন এবং ৫জি জ্যামার ব্যবহার করেছিল। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৫৭ জন পরীক্ষার্থীর ফল বাতিল করা হয়েছে এবং নথিপত্রের অসংগতির কারণে আরও ৫৬ জনের রেজাল্ট স্থগিত রাখা হয়েছে।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক উত্তাপ এবং দফার পর দফা ভোটগ্রহণের ডামাডোলের মাঝেই কুন্তল চৌধুরীর এই শিক্ষামূলক সাফল্য রাজ্যের মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। হাবড়া থেকে বলগনা—বাংলার মাটির সন্তানদের এই জয়যাত্রা প্রমাণ করছে যে সুযোগ এবং সংকল্প থাকলে দিল্লির সিংহাসন বা সর্বভারতীয় শিখর জয় করা আজও বাঙালির হাতের নাগালেই রয়েছে। কুন্তলের এই লড়াকু মানসিকতা আগামী দিনের কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর কাছে এক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।
এক নজরে কুন্তলের সাফল্য:
প্রাপ্ত স্কোর: ৯৯.৯৯৮৪৯০৮ (রাজ্যে প্রথম)।
বাসস্থান: বলগনা, পূর্ব বর্ধমান।
মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক: ২০২৫-এর উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে পঞ্চম।
লক্ষ্য: আইআইটি-তে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং।
আগামী প্রজন্মের জন্য পরামর্শ: মোবাইল ফোন বর্জন এবং এনসিইআরটি বইয়ে গভীর মনোযোগ।