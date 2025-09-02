English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Migrant Worker Attacked: বিজেপির ওড়িশায় ফের বাঙালি পরিযায়ীকে হেনস্থা! বাংলা বলায় প্রচণ্ড মা*রধর...

Purba Medinipur: স্টেশনে বাংলা বলতেই তেড়ে এল একদল। বাংলাদেশি ভেবে বাংলার তরুণকে বেধড়ক মারধর। কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালান তিনি। পরিবারে দাবি, সরকার রাজ্যে কাজের সুযোগ তৈরি করে দিকে, যাতে বাইরে গিয়ে এমন আতঙ্কের মুখে পড়তে না হয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 2, 2025, 11:44 AM IST
Bengal Migrant Worker Attacked: বিজেপির ওড়িশায় ফের বাঙালি পরিযায়ীকে হেনস্থা! বাংলা বলায় প্রচণ্ড মা*রধর...

কিরণ মান্না: পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানা এলাকার শীতলপুর গ্রামের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক মুস্তাফা আলী (২১) বাংলা ভাষা বলার অপরাধে ওড়িশার বড়গড়ে দুষ্কৃতীদের হাতে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হলেন। অভিযোগ, বড়গড় রেলস্টেশনে বাংলা ভাষা শুনেই একদল দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাপক মারধর চালায়। প্রাণে বাঁচতে তিনি দৌড়ে রেলের টিকিট কাউন্টারে ঢুকে পড়লেও সেখানে গিয়েও মাথা ঠুকে তাঁকে মারে দুষ্কৃতীরা।

রক্তাক্ত অবস্থায় মুস্তাফা আলী চিৎকার করলে রেলের জিআরপি কর্মীরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান। আক্রান্ত শ্রমিকের পরিবার অভিযোগ করেছে, শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার কারণেই তাঁকে বাংলাদেশিভেবে এই নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে।

মুস্তাফার বাবা আলী রবিবুলও বড়গড় এলাকায় শ্রমিকের কাজ করছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগ, রেল পুলিস ও বড়গড় থানার স্থানীয় পুলিস কোনওরকম সাহায্য করেনি। পরে আক্রান্তকে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয় তমলুক জেলা হাসপাতালে।

ঘটনার পর আতঙ্কে পরিবার জানিয়েছে, তারা আর ভিন রাজ্যে কাজে যেতে চাইছেন না। বাংলার সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন- স্থানীয়ভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করা হোক, যাতে বাইরে গিয়ে এমন আতঙ্কের মুখে পড়তে না হয়।

এলাকার বিধায়ক সুকুমার দে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য প্রশাসনের কাছে তুলবেন এবং ওড়িশা সরকারের সঙ্গেও কথা বলবেন। তাঁর বক্তব্য- 'বাংলায় ওড়িশার বহু মানুষ কাজ করেন। তাদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করা হয় না। তাহলে ওড়িশায় কেন বাঙালিদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হচ্ছে? যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।'

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
engal Migrant AttackOdia Bengali ClashZee 24 GhantaMigrant Worker NewsBengali Beaten in Odisha
