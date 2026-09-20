/তুষার ধসে ৭ ফুট বরফের নিচে! মানাসলু অভিযানে মৃত্যু বাঙালি পর্বতারোহীর, নিথর শেরপাও

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তুষার ধসে মুহূর্তে সবশেষ! মানাসলু পর্বত অভিযানে গিয়ে প্রাণ হারালেন বাঙালি পর্বতারোহী। তাঁর শেরপাও আর বেঁচে নেই। প্রায় সাত ফুট বরফের নিচে পাওয়া গেল দু'জনের।
মৃত পর্বতারোহীর নাম ধ্রুবজ্যোতি গুহ। বাড়ি, কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলায়। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ওই যুবক কর্মসূত্রে বেশ কয়েক ধরেই জার্মানিতে থাকতেন। নেশায় তিনি ছিলেন পর্বতারোহী। পৃথিবীর একাধিক দুর্গম পর্বত শৃ্ঙ্গে আরোহণ করেছেন। এবার লক্ষ্য ছিল, পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ নেপালের মানাসলু। দিন কয়েক আগেই অভিযানে বেরিয়েছিলেন ধ্রুবজ্যোতি। কিন্তু স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল। ফিরতে পারলেন না বাড়িতেও।
জানা গিয়েছে, কয়েক দিন ধরেই মানাসলু পর্বত ও লাগোয়া এলাকায় আবহাওয়া খারাপ হচ্ছিল। তুষারধসের কারণে ফিক্সড লাইন ও পর্বতারোহণের সরঞ্জামের ক্ষতি হয়েছিল। পরবর্তীতে ফের রুট ওপেন করা গেলেও, খারাপ আবহাওয়ার কারণে পর্বতারোহী নিচে নামতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেরপাকে সঙ্গে ধ্রুবজ্য়োতি এগিয়ে গিয়েছিলেন ক্যাম্প-৩-এর দিকে। আর সেটাই কাল হল।
শনিবার রাতে ন ক্যাম্প-৩ এলাকায় নিজেদের তাঁবুতেই ছিলেন ধ্রুবজ্যোতি ও তাঁর শেরপা। হঠাত্ তুষারধস নামে। মুহূর্তের মধ্যে বরফে চাপা পড়ে যায় তাঁবু। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর সকালে উদ্ধারকারী দল গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে বরফে নিচ থেকে তাঁবু ও মৃতদেহ উদ্ধার করে। শেষ খবর, দেহ দুটি বেস ক্যাম্পে নামিয়ে আনা হচ্ছে। চলতি মরশুমে মানাসলুতে এই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।
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