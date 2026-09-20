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তুষার ধসে ৭ ফুট বরফের নিচে! মানাসলু অভিযানে মৃত্যু বাঙালি পর্বতারোহীর, নিথর শেরপাও

Bengali mountaineer death:  মৃত পর্বতারোহীর নাম  ধ্রুবজ্যোতি গুহ। বাড়ি, কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলায়। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ওই যুবক কর্মসূত্রে বেশ কয়েক ধরেই জার্মানিতে থাকতেন। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 20, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:01 PM IST
তুষার ধসে ৭ ফুট বরফের নিচে! মানাসলু অভিযানে মৃত্যু বাঙালি পর্বতারোহীর, নিথর শেরপাও
Image Credit: তুষার ধসে বাঙালি পর্বতারোহীর মৃত্যু

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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