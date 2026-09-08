Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দুর্গাপুজোয় বাঙালির পাতে আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার পাখণ্ডী নিদানে বড় মন্তব্য লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

দুর্গাপুজোয় বাঙালির পাতে আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার 'পাখণ্ডী' নিদানে বড় মন্তব্য লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

দুর্গাপুজোয় বাঙালির আমিষ না নিরামিষ? কী উঠবে পাতে? বাগেশ্বর বাবার আমিষ 'নিদানে' বড় মন্তব্য লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। শুনে নিন কী বললেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 08, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:08 PM IST
দুর্গাপুজোয় বাঙালির পাতে আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার 'পাখণ্ডী' নিদানে বড় মন্তব্য লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আজ সোনা কিনলে ২০৫০ সালে আপনিই হবেন বিশ্বের সেরা গুপ্তধনের মালিক, অবিশ্বাস্য রিপোর্ট
2
3
4
5