দুর্গাপুজোয় বাঙালির পাতে আমিষ না নিরামিষ? বাগেশ্বর বাবার 'পাখণ্ডী' নিদানে বড় মন্তব্য লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

বিধান সরকার: যাঁরা দুর্গাপুজোর সময়ে আমিষ খান তাঁরা নাকি পাষণ্ড! বাংলায় এসে এই কথা বলেই বিতর্কের ঝড় তুলেছেন বাগেশ্বর বাবা! ভারতের আলোচিত ও স্বঘোষিত আধ্যাত্মিক ধর্মগুরুর কথা নিয়েই জোর বিতর্ক। বাগেশ্বরধামের পীঠাধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী বাংলায় এসে, দুর্গাপুজোয় আমিষ না-খাওয়ার পক্ষে যে সওয়াল করেছেন, তা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি একেবারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নবমীর দিন বাঙালি পাঁঠার মাংসই খাবে। এরপর নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও জানিয়েছেন যে, বাগেশ্বর বাবা জানেন না যে, পুজোতে বাঙালি কব্জি ডুবিয়ে মাছ-মাংসই খায়। আর এবার বিজেপি রাজ্য সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়ও এই সুরেই কথা বললেন।
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আমিষ-বিতর্কে যা বললেন লকেট
হুগলির পান্ডুয়ায় এসে বিজেপি রাজ্য সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাগেশ্বর বাবা তাঁর মতো বলেছেন এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও কারণ নেই। বাঙালিরা যেভাবে পুজো করে আসছে সেভাবেই পূজো করবে। বিরোধীরা সবকিছুতেই বলতে চায় বিজেপি এলে নিরামিষ করে দেবে রাজ্যকে, পুজোয় অনুদান দেবে না! কিন্তু পুরোটাই ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। সেটা প্রমাণিত! পুজোতেও অনুদান হবে এবং বাঙালিরা কব্জি ডুবিয়ে মাছ-মাংস সব কিছুই খাবে। বাঙালি তার সংস্কৃতি মেনেই পুজো করবে আমিষ খাবে তাতে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।এটাকে নিয়ে বিতর্ক হওয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের পরম্পরাকে ভাঙতে পারি না। মা আসছেন তাঁর বাপের বাড়ি চার দিনের ছুটিতে। মা সবার সঙ্গে সিঁদুর খেলেন।আমরা অষ্টমীতে অঞ্জলি দিই, খিচুড়ি খাই। নবমীতে নন ভেজ খাই। এটা আমাদের পরম্পরাতেই আছে। এটাকে ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে জোড়ার কোনও দরকার নেই। দুর্গাপুজোয় মাছ মাংস খাওয়া প্রসঙ্গে লকেট আরও বলেন, কেন খাওয়া যাবে না! আমরা তো সবাই খাই। সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি এই চার-পাঁচ দিনের জন্য। আনন্দ করে খাওয়া দাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো, এই দুটোই আছে বাঙালির। এটা থেকে আমরা বের হতে চাই না আর বেরোতেও পারব না। দুর্গাপুজোর সময় খাওয়াদাওয়াটাই আসল। যে যেরকম ভাবে খাবে, আনন্দ করবে। আমাদের সরকার কখনও এসব নিয়ে কিছু বলেনি। বিরোধীরা অনেক কথাই বলেছিল, বিজেপি এলে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হবে। কোথায় বন্ধ হয়েছে। সবাই মাছ-মাংস খাচ্ছে পুজোতে ও কব্জি ডুবিয়ে খাবে...' লকেট বুঝিয়ে দিলেন যে, বাঙালি থাকবে বাঙালির মেজাজেই!
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