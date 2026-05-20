/Empty cow markets: খালি গরুর হাট, বকরি ঈদের আগে বাংলার অচেনা ছবি: নয়া গো হত্যা আইনে ব্যবসার চেনা ছবিতে কী পরিবর্তন?

Animal Slaughter Control Act Explained: বিভিন্ন এলাকায় গরুর মাংসের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কেজিপ্রতি প্রায় ২৮০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ টাকায়। অন্যদিকে, অনিশ্চয়তার কারণে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা এখন ছাগল ও ভেড়ার বাজারের দিকে ঝুঁকছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দায়িত্ব নেওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকার রাজ্যের 'অ্যানিমেল স্লটার কন্ট্রোল অ্যাক্ট, ১৯৫০' নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ২০১৮ সালের ৬ অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের রায় এবং তা নিয়ে ২০২২ সালের ৮ জুন সরকারি নির্দেশিকা অনুসরণ করেই এই বিজ্ঞপ্তি বলে জানায় সরকার। তবে এর ফলে ঈদের আগে গবাদি পশুর বাজারে অস্বাভাবিক মন্দা।
রাজ্য সরকার পশু হত্যা আইনের আওতায় কড়া হতে শুরু করার পরই ব্যবসায়ী, খামারি ও ক্রেতাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন বিভিন্ন পশুর হাট প্রায় ফাঁকা বলেই শোনা যাচ্ছে। রাজ্যের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৪ বছরের কম বয়সী গবাদি পশু হত্য়া করা যাবে না এবং জবাইয়ের আগে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারি পশু চিকিৎসকের যৌথ অনুমোদন বাধ্যতামূলক।
ভয়ে অনেকেই বাজারে পশু আনার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ফলস্বরূপ, জমজমাট পোলেরহাট পশুবাজার এখন ফাঁকা। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, পশুর বয়স নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ফিট ফর স্লটার সার্টিফিকেট পাওয়ার স্পষ্ট প্রক্রিয়া না থাকায় এই ভয় ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে। আর এর প্রভাব ইতিমধ্যেই কলকাতার মাংসের বাজারে পড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন এলাকায় গরুর মাংসের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কেজিপ্রতি প্রায় ২৮০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ টাকায়। অন্যদিকে, অনিশ্চয়তার কারণে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা এখন ছাগল ও ভেড়ার বাজারের দিকে ঝুঁকছেন।
ভাঙড়ের বাসিন্দা সাধন ঘোষ এক জাতীয় সংবাদ মাধ্য়মকে জানান, তিনি এখন চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই কৃষক ৮% সুদের হারে এক স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা ধার করেছিলেন। আশা ছিল, ১০টি গরুর মধ্যে ৯টি বিক্রি করে সেই ঋণ শোধ করবেন। কিন্তু গবাদি পশুর ব্যবসা হঠাৎ স্থবির হয়ে পড়ায় ক্রেতা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে খরচও ক্রমশ বাড়ছে। ঘোষ বাবুর কথায়,তিনি প্রতিদিন প্রতিটি গরুর খাবারের পেছনে প্রায় ৫০০ টাকা করে খরচ করছেন।
গরু বিক্রি মারাত্মকভাবে কমে গেলেও, রাজাবাজারের ছাগল ও ভেড়ার বাজারে ব্যবসা এখন তুঙ্গে। যদিও নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত পশু জবাইয়ের জন্যই পশুচিকিৎসকের শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক, তবে বাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন যে, ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলো খুব কমই প্রয়োগ করা হয়।
ISF নেতা নওশাদ সিদ্দিকী সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে গবাদি পশুর জন্য বাধ্যতামূলক ফিটনেস সার্টিফিকেট জারি করতে পঞ্চায়েত স্তরে পশুচিকিৎসক মোতায়েন করার অনুরোধ করেন। সিদ্দিকী চিঠিতে উল্লেখ করেন, গরু ব্যবসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে গত ১৩ মে জারি করা সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নওশাদ উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০-এর ১২ নম্বর ধারা রাজ্য সরকারকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।
অন্যদিকে, মুখ্যমুন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন অধীর চৌধুরীও। তিনি লেখেন, মুর্শিদাবাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জেলা কর্তৃপক্ষ এমন নির্দিষ্ট স্থানগুলো চিহ্নিত ও সীমানা নির্ধারণ করে দিতে পারে, যেখানে মানুষ তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত রীতিনীতিগুলো পালন করতে পারবেন।
রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি করলেও গো হত্যা আইন নিয়ে সরকারের সাফ বক্তব্য, এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে আইন প্রয়োগ ও অবৈধ পশু বেচাকেনা রুখতেই নেওয়া হয়েছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, উৎসবের ঠিক আগে এমন কড়াকড়ি সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)