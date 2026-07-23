"বলেছিলাম, সিকিমে যাস না বাবা, অন্য কোথাও যা... আমার কথা শুনল না... চলে গেল"

অরূপ বসাক: "বলেছিলাম, সিকিমে যাস না বাবা, অন্য কোথাও যা। তবুও আমার কথা শুনল না। শেষ পর্যন্ত সিকিমেই চলে গেল।" এদিন চোখের জল মুছতে মুছতে ছেলের স্মৃতিচারণ করছিলেন সিকিমে এনএইচপিসির টানেলে ধসে মৃত অর্জুন সাওতালের মা পার্বতী সাওতাল। নাগরাকাটা ব্লকের সুখানি বস্তির বাসিন্দা মনমোহন ধুরার পরিবার। সেই পরিবারেরই ছেলে ছিলেন অর্জুন।
অর্জুনের মা পার্বতী সাওতাল জানান, বেশ কয়েকদিন ধরেই বন্ধুদের সঙ্গে সিকিমে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল অর্জুন। বিষয়টি জানার পর থেকেই তিনি ছেলেকে বারবার নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। পার্বতী সাওতালের কথায়, "আমি বলেছিলাম, অন্য কোথাও যা, কিন্তু সিকিমে যাস না। সেখানে মাঝেমধ্যেই ধস নামে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তাই ও সিকিমে যাক, আমি কখনওই চাইনি। কিন্তু আমার কোনও কথাই শুনল না। শেষে আমার ছেলেটাই চলে গেল।"
কীভাবে ঘটে দুর্ঘটনা?
সিকিমের নামচিতে এনএইচপিসির টানেলে দুর্ঘটনায় মেটেলির ছয়জন এবং নাগরাকাটার তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নাগরাকাটার তিনজনই আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সদস্য। গত সোমবার বিকেলে মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণের পরই টানেলের প্রবেশপথ ধসে পড়ে। তার জেরেই ঘটে দুর্ঘটনা। টানেলের প্রায় ১.৫ কিলোমিটার ভিতরে মিথেন গ্যাস জমে ছিল। সেই গ্যাস বের করার চেষ্টা চলাকালীন-ই বিস্ফোরণ ঘটে। তার জেরে টানেলের একটি অংশ ধসে পড়ে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনডিআরএফ (NDRF), এসডিআরএফ (SDRF), জেলা পুলিস এবং দমকল বাহিনী। কিন্তু টানেলের ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস, অক্সিজেনের ঘাটতি এবং অত্যন্ত কম দৃশ্যমানতার কারণে উদ্ধারকাজে বেশ বেগ পেতে হয়। শ্বাসকষ্টের কারণে দমকল বাহিনীর উদ্ধার অভিযান মাঝপথে বন্ধও করে দিতে হয়, এমনও ঘটেছে। বিষাক্ত মিথেন গ্যাসে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া কয়েকজন কর্মীও অসুস্থ হয়ে পড়েন।
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