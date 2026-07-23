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"বলেছিলাম, সিকিমে যাস না বাবা, অন্য কোথাও যা... আমার কথা শুনল না... চলে গেল"

Sikkim Landslide: "আমার কোনও কথাই শুনল না। চলে গেল।" চোখের জল বাঁধ মানছে না নাগরাকাটা ব্লকের সুখানি বস্তির বাসিন্দা  অর্জুন সাওতালের মা পার্বতী সাওতালের।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 23, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:27 PM IST
"বলেছিলাম, সিকিমে যাস না বাবা, অন্য কোথাও যা... আমার কথা শুনল না... চলে গেল"

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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