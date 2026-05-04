Berhampore Election Result 2026: বহরমপুরে এবার অধীরের প্রেস্টিজ ফাইট, বিজেপির বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির
westbengal assembly election 2026 Results: অধীরকে লড়তে হচ্ছে তৃণণূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে। একসময়ে অধীরগড় বলে পরিচিত বহরমপুরের মন বদল হবে কি?...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার বিধানসভা ভোটে হট সিট বহরমপুর। কারণ এখনে লড়াই করছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী। লোকসভা ভোটে হারার পর এবার বিধানসভা ভোটে কী হয়ে সেটা কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বিধানসভা ভোটের এই কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে জয়ী হয়েছিলেন সুব্রত মৈত্র। জিতেছিলেন ৮৯,৩৪০ ভোটে। ২০২১ সালে কংগ্রেসে হাত থেকে বহরমপুর কেন্দ্র ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। তৃণমূলের নাড়ুগোপাল মুখার্জিকে প্রায় ২৬ হাজার ভোটে হারান বিজেপির সুব্রত মৈত্র। তৃতীয় স্থানে ছিলেন কংগ্রেসের মনোজ চক্রবর্তী। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বহরমপুর বিধানসভায় নিকটবর্তী বিজেপির থেকে প্রায় ৬,৯০০ ভোটে এগিয়ে ছিল কংগ্রেস। ২০২৬-এ এই কেন্দ্র থেকে লড়ছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী । বিজেপি প্রার্থী করেছে বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্রকেই। তৃণমূলও ফের প্রার্থী করেছে বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জিকে।
আজকের লড়াই
বিজেপি: সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন)
তৃণমূল: নাড়ু গোপাল মুখার্জি
কংগ্রেস: অধীর রঞ্জন চৌধুরী
স্ট্যাটাস: আর কিছুক্ষণের মধ্যে গণনা শুরু হবে।
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
১৯৫১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ১৪টি নির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেস ৮ বার এবং আরএসপি ৩ বার বহরমপুরে জিতেছে।
২০০৬ সালে নির্দল হিসেবে এবং ২০১১ ও ২০১৬ সালে কংগ্রেসের টিকিটে টানা তিনবার জয়ী হন মনোজ চক্রবর্তী। ২০১৬ সালে তিনি ৯২,২৭৩ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জিতেছিলেন। ২০২১ সালে প্রথমবার এই কেন্দ্রে বিজেপি খাতা খোলে। বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র তৃণমূলের নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ২৬,৮৫২ ভোটে পরাজিত করেন। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আজ পর্যন্ত এই আসনে কোনওদিন জিততে পারেনি।
২০২৪-এর লোকসভা ভোটে এই বিধানসভা এলাকায় চিত্রটি বদলে যায়। এখানে বিজেপি বা তৃণমূল নয়, বরং কংগ্রেস (বামফ্রন্ট সমর্থিত) প্রায় ৬,৯২৭ ভোটে লিড নেয়। তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান এই বিধানসভা এলাকায় তৃতীয় স্থানে ছিলেন।
২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, এখানে মুসলিম ভোটার ২৫.১০%, তপশিলি জাতি ১২.২৮% এবং তপশিলি উপজাতি ২%।
২০২৬ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট
২০২৬-এর নির্বাচনে বহরমপুরে একটি তীব্র ত্রিমুখী লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে:
তৃণমূল কংগ্রেস: না জেতার 'কলঙ্ক' ঘোচাতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপাবে তারা।
বিজেপি: গত বিধানসভার জয় ধরে রাখতে চাইবে।
কংগ্রেস: লোকসভা ভোটের লিডকে বিধানসভায় জয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করবে।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
