/Bhadreswar Municipality: নৈতিকদায় স্বীকার! এবার ভদ্রেশ্বর, পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ ৮ কাউন্সিলরের পদত্য়াগ

বিধান সরকার: ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ ৮ কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেন। তৃণমূলের পরাজয়ে বোর্ড চালাতে সমস্যা। তবে বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পরে হুগলি জেলায় কোনও পুরসভায় এই প্রথম পদত্যাগ। চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর পৌরসভায় ২২টি ওয়ার্ড রয়েছে। বিরোধীশূন্য এই পুরসভার প্রায় চৌদ্দটি ওয়ার্ডেই হার হয়েছে তৃণমূলের। ইন্দ্রনীল সেন চন্দননগর বিধানসভায় পরাজিত হয়েছেন ১৩ হাজার ভোটে। তারমধ্যে ভদ্রেশ্বরেও হার হয়েছে তাঁর।
বৃহস্পতিবার ভদ্রেশ্বর পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেন তৃণমূল কাউন্সিলরা। দলের বিপর্যয়ে নৈতিক দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পুরসভায় এ নিয়মের অভিযোগ উঠে আসছে। সেইসব পুরসভায় তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
ভদ্রেশ্বর পুরসভার আট তৃণমূল কাউন্সিলর পদত্যাগ করায় অবশ্য পুর বোর্ড চালাতে অসুবিধা হবে না। ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খানের নেতৃত্বে চলবে বোর্ড খবর তৃণমূল সূত্রে। চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর পুরসভায় ২২টি ওয়ার্ড রয়েছে। গত পুরনির্বাচনে ২০টি জিতেছিল তৃণমূল। একটি আসনে বিজেপি এবং একটিতে নির্দল প্রার্থী জিতেছিলেন। পরে তাঁরা দু’জন তৃণমূলে যোগ দেন। বিরোধীশূন্য এই পুরসভার প্রায় ১৪টি ওয়ার্ডেই বিধানসভা নির্বাচনে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল।
এর আগে ভাটপাড়ারা পৌরসভার বেশিরভাগ কাউন্সিলরা পদত্যাগ করে। গণ ইস্তফা ভাটপাড়ার পৌর পিতা মাতাদের। ভাটপাড়া পৌরসভার মোট ৩৫ জন কাউন্সিল, তাঁর মধ্যে দুই মৃত্যু হয়েছে। এবার পৌরপ্রধানা রেবা রাহা এবং উপ-পৌরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ-সহ বাকি কাউন্সিলরদের প্রায় সকলেই কার্যনির্বাহী আধিকারিকের (EO) কাছে নিজেদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন।
সোমবার ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ৮ কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। ঠিক একইভাবে কাঁথি পুরসভা থেকে পদত্য়াগ করেছিলেন ১৪ কাউন্সিলর। এরপরই সেই কাঁথি পুরসভার বোর্ড ভেঙে দায়িত্ব যায় প্রশাসকের হাতে। একে একে ভাইস চেয়ারম্যান সহ ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন। সেই জেরেই ভেঙে দেওয়া হয় কাঁথি পৌরসভার বোর্ড।
