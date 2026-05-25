/Bhaipo Controversy: ভাইপোর কীর্তি! লাগাতার শারীরিক-মানসিক হেনস্থা, হুমকির মুখে ভাইপোর নামে পুলিসে অভিযোগ তরুণীর

Who is Bhaipo?: ইনি ব্যানার্জি। ইনি তৃণমূল। ইনি দাপুটে। ইনি প্রভাবশালীর ভাইপো। তবে এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে যার কথা ভাবছিলেন, ইনি তিনি নন। তবে ইনি কে? কী তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ?
পার্থ চৌধুরী: ভাইপোর কীর্তি! 'ভাইপো'র বিরুদ্ধে লাগাতার নির্যাতন, প্রাণনাশের হুমকি এমনকি শ্লীলতাহানির অভিযোগও তুললেন এক তরুণী। তরুণীর দাবি, তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক 'ভাইপো'ই তাঁর জীবন দূর্বিষহ করে তুলেছেন। সরাসরি পুলিস সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণী। আর তারপরই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ভাইপোর কীর্তি নিয়ে!
তিনি ব্যানার্জি। তিনি তৃণমূল। তিনি দাপুটে। তিনি প্রভাবশালীর ভাইপো। তবে এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে যার কথা ভাবছিলেন, ইনি তিনি নন। ইনি নির্ভীক ব্যানার্জি! তবে নামে নির্ভীক হলেও ইনি মোটেই ত্রাতা নন, বরং ত্রাসের কারণ, অন্তত অভিযোগ তাই বলছে! অভিযোগ, বর্ধমানের প্রভাবশালী তৃণমূল কাউন্সিলরের ওই ভাইপো-অধ্যাপক লাগাতার অত্যাচার চালিয়ে গিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের ওপর!এমনই অভিযোগ এনে পূর্ব বর্ধমানের পুলিস সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা যুবতী।
প্রাক্তন প্রেমিক 'ভাইপো'র লাগাতার মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, শ্লীলতাহানি এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রাণনাশের হুমকির বিরুদ্ধে অবশেষে বর্ধমানের পুলিস সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন এক যুবতী। ধৃত বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে পূর্ব বর্ধমানের পুলিস সুপারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পূর্ব বর্ধমানের শরৎপল্লীর বাসিন্দা ওই যুবতী।
কে এই ভাইপো? কী অভিযোগ?
অভিযোগের তীর কাটোয়া কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা সহকারী অধ্যাপক নির্ভীক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। তিনি আবার বর্ধমান পুরসভার দাপুটে তৃণমূল কাউন্সিলর শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জির ভাইপোও বটে! শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে প্রভাবশালী তৃণমূল কাউন্সিলরেরও। তাঁর নাম ভাঙিয়েই চলত নির্যাতন। দাবি অভিযোগকারিণীর।
অভিযোগকারিণী জানিয়েছেন, কাটোয়া কলেজে পড়াশোনা করার সময় ওই কলেজের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক নির্ভীক ব্যানার্জির সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তীতে সেই পরিচয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের রূপ নেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নির্ভীকের আচরণে চরম হিংস্রতা, আগ্রাসন এবং মানসিক নির্যাতনের লক্ষ্মণ প্রকাশ পেতে থাকে। পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে, ২০২৪ সালের শেষের দিকে যুবতী ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন।
অভিযোগ, সম্পর্ক ভাঙার পর থেকেই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা নির্ভীক ওই যুবতীকে অনবরত মানসিক ও শারীরিক হেনস্থা, অশালীন ভাষায় গালিগালাজ এমনকি সামাজিক স্তরে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা শুরু করেন। লিখিত অভিযোগে ওই যুবতী আরও জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এই নির্যাতনের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। রাস্তাঘাটে তাঁকে কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করা হয়। গত বছর ২৩ মে তারিখে নির্ভীক ও তাঁর সহযোগীরা যুবতীর কাটোয়ার বাসভবনে চড়াও হয়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে হুমকি দেয়।
অভিযোগপত্রে উল্লেখ, নির্ভীক ব্যানার্জি নিজেকে বর্ধমানের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভাবশালী তৃণমূল (TMC) কাউন্সিলর শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জির ভাইপো বলে পরিচয় দেয় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মতো শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের দোহাই দিয়ে যুবতীর পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার ও চরম ক্ষতি করারও হুমকি দেন। এমনকি নির্ভীককে বিয়ে না করলে যুবতীকে অন্য কোথাও বিয়ে করতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, গত ১২ জুন ২০২৫ তারিখে তিনি যখন তাঁর দুই বন্ধুর সাথে বর্ধমানের পুলিশ লাইনে এক রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন, তখন নির্ভীক ব্যানার্জি এবং তাঁর বোন বিউটি বিশ্বাস সেখানে চড়াও হন। জনসমক্ষে যুবতীর চরিত্র নিয়ে নোংরা মন্তব্য করা হয় এবং তাদের পুরনো সম্পর্কের ব্যক্তিগত কিছু ছবি দেখিয়ে সামাজিকভাবে চরম অপমানিত ও হেনস্থা করা হয়। এরপর থেকে ক্রমাগত তাঁকে রাস্তাঘাট, রেলস্টেশনে এবং কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে পিছু নেওয়া ও উত্যক্ত করা হতে থাকে। এমনটাই দাবি নির্যাতিতার।
এমনকি, তাঁর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হওয়ার পর ভাবী স্বামী ও তাঁর পরিবারকেও নানাভাবে নির্যাতন, হুমকি এমনকি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু লাগাতার এই হেনস্থা, অত্যাচারের মুখে অভিযোগ জানাতে দেরি কেন? এ প্রসঙ্গে তরুণীর বক্তব্য,দীর্ঘদিন ধরে এই অমানবিক অত্যাচার সহ্য করলেও আগে পুলিসে যাননি। তাঁর কথায়, নির্ভীক ও তাঁর কাকা শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জি এবং রাজ্যের শাসকদলের একাধিক রাজনৈতিক প্রভাবশালীর নিয়মিত হুমকি ও চাপের মুখে পড়ে ভয়ে এতদিন তিনি কোনও আইনি পদক্ষেপ করতে পারেননি। ফোনেও তাঁদের ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হতো।
শেষে রবিবার সমস্ত ভয় কাটিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এবং নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার খাতিরে পুলিস সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা তরুণী। এই ঘটনার কপি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন (WBCSC)-এর চেয়ারম্যান এবং কাটোয়া কলেজের অধ্যক্ষের কাছেও পাঠানো হয়েছে, যাতে অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
যদিও এই বিস্ফোরক অভিযোগের বিপক্ষে স্বপক্ষ সমর্থনে পালটা দাবি করেছেন নির্ভীক ব্যানার্জিও। অভিযুক্ত অধ্যাপক নির্ভীক ব্যানার্জি পালটা দাবি করেছেন, ওই যুবতী তাঁর সঙ্গে ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। বলেন, "সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা নিয়েছে। তাঁর বিএড পড়ার সমস্ত খরচ দিয়েছে আমার বাবা। এখন সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছে।" তিনিও এও স্বীকার করেন যে, তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক ছিল। এমনকি নির্ভীক ব্যানার্জি এও দাবি করেন যে, তাঁরাও থানা পুলিস এমনকি আদালত পর্যন্ত গিয়েছেন।
অভিযুক্ত 'ভাইপো' নির্ভীক ব্যানার্জির দাবি, "দুই বাড়ির সম্মতিতেই আমরা সম্পর্ক কন্টিনিউ করছিলাম। উনিই কয়েক মাস আগে অন্য একজনের সাথে সম্পর্কে জড়ান। আপত্তি করার পর থেকেই নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছেন।"
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)