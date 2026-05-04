Bhangar Assembly Election Result 2026 Live: ভাঙড়ে এবার ধরাশায়ী নওশাদ? এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা

Bhangar Assembly Election Result 2026: ছাব্বিশে ভোটে অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র ভাঙড়। এই কেন্দ্রে এবারও ISF প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তৃণমূলের বাজি শওকত মোল্লা। ভাঙড়ে কী ঘাসফুল ফুটবে? জানা যাবে আজ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 4, 2026, 12:10 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ভোটে অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র ভাঙড়। এই কেন্দ্রে এবারও ISF প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তৃণমূলের বাজি শওকত মোল্লা। ভাঙড়ে কী ঘাসফুল ফুটবে? জানা যাবে আজ।

এবারের লড়াই
তৃণমূল (TMC): শওকত মোল্লা

বিজেপি(BJP): জয়ন্ত গায়েন

আইএসএফ(AISF): নওশাদ সিদ্দিকী(বিদায়ী বিধায়ক)

স্ট্যাটাস: এগিয়ে তৃণমূল

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

২০২১ বিধানসভা: নওশাদ সিদ্দিকী জিতেছিলেন ২৬, ১৫১ ভোটে। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী করিম রেজাউল।

২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড: যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত এই বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৪-এ এগিয়ে ছিল তৃণমূল। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রটিও ধরে রেখেছিল তৃণমূল।

উপনির্বাচন: ২০২১-র পর ভাঙড়ে কোনও উপনির্বাচন হয়নি।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়

এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

