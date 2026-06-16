/Saokat Molla: ভাঙড় বিস্ফোরণ: ৮৭ দিনে NIA-র ৬৫ পাতার চার্জশিট, শওকতকে নিয়ে আদালতে তুলকালাম

সন্দীপ প্রামাণিক: ভাঙড়ে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে বড়সড় পদক্ষেপ নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA)। ঘটনার ৮৭ দিনের মাথায় কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে ৬৫ পাতার একটি চার্জশিট জমা দিল। চার্জশিটে মূলত আহিদুল ইসলাম মোল্লা এবং রহমত আলি মোল্লা- এই দুজনের নাম রয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।
এই মামলায় অন্যতম হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। ১৯জুন শওকতের এনআইএ হেফাজত শেষের পর আদালতে হাজির করার কথা থাকলেও, তদন্তের স্বার্থে এদিনই তাঁকে আগাম আদালতে পেশ করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর বিচারবিভাগীয় হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।
আদালত কক্ষে এনআইএ ও শওকতের আইনজীবীর জোর টক্কর
শওকত মোল্লাকে প্রেসিডেন্সি জেল ছাড়া অন্য কোনও জেলে পাঠানোর আবেদন জানায় এনআইএ। এর বিরোধিতা করে শওকতের আইনজীবী কটাক্ষের সুরে বলেন, "এবার কি উনারা ঠিক করে দেবেন যে বন্দি কোন জেলে থাকবেন?" জবাবে এনআইএ-র আইনজীবী জানান, শওকতের নিজের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই আবেদন করা হয়েছে।
শওকতের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ মেলেনি। এর জবাবে এনআইএ-র আইনজীবী আদালতকে জানান, "ঘটনার সময় শওকত বিধায়ক ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী। উনি এতটাই ক্ষমতাশালী ছিলেন যে স্থানীয় থানার পুলিস বা মূল অভিযোগকারী কেউই ভয়ে ওনার নাম নেওয়ার সাহস পাননি।" এনআইএ আরও অভিযোগ করে, শওকত তদন্তে মোটেও সহযোগিতা করছেন না এবং তাঁকে যখন গ্রেফতার করতে যাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। শওকতের আইনজীবী অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, এই চাঞ্চল্যকর দাবি নথিতে বা রেকর্ডে রয়েছে কি না।
ভোটের আগে বোমা বাঁধার ছক, দাবি এনআইএ-র
মামলার শুনানির পর আদালত রায় স্থগিত রেখেছে। তবে এনআইএ-র চার্জশিটে শওকত মোল্লার নামের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, আসন্ন নির্বাচনের আগে এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছড়াতে এবং মানুষকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এই বোমা বাঁধা হচ্ছিল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে শওকতের নিজের চেনা এলাকার বাইরে অন্য জায়গায় এই কাজ চালানো হচ্ছিল যাতে সরাসরি তাঁর ওপর কোনো দায় না আসে। এই মামলায় এক অভিযুক্তের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
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