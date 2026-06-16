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Saokat Molla: ভাঙড় বিস্ফোরণ: ৮৭ দিনে NIA-র ৬৫ পাতার চার্জশিট, শওকতকে নিয়ে আদালতে তুলকালাম

Bhangar Blast Case: কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, ভোটের আগে ভয় ছড়াতে পরিকল্পিতভাবে বোমা বাঁধা হচ্ছিল এবং গ্রেফতারের সময় শওকত বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছিলেন বলেও দাবি। যদিও শওকতের আইনজীবীর পাল্টা প্রশ্ন...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:59 PM IST
Saokat Molla: ভাঙড় বিস্ফোরণ: ৮৭ দিনে NIA-র ৬৫ পাতার চার্জশিট, শওকতকে নিয়ে আদালতে তুলকালাম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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