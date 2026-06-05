জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান। ভাঙড়ে 'বুলজোডার অ্যাকশনে' এবার আক্রান্ত পুলিস! জুটল কিল-চড়-ঘুষি। ছিঁড়ে দেওয়া হল উর্দি।
বেআইনি নির্মাণে কড়া বিজেপি সরকার। অবৈধ নির্মাণে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সূ্ত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও ধরণের অবৈধ নির্মাণ বা কারখানা বরদাস্ত করা হবে না। বস্তুত, খাস কলকাতায় অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করে ভাঙার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।
পূর্ব কলকাতায় জলাভূমি ভরাট করে অবৈধ নির্মাণ রুখতে এবার অভিযানে পুলিস। কবে? আজ, শুক্রবার পরিবেশ দিবসে। কিন্তু ভাঙড়ের আবাদপাড়ায় যখন অবৈধ নির্মাণের রুখতে যায় পুলিস, তখন পুলিসকর্মীদের উপর রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়েন এলাকার পুরুষ ও মহিলারা। কিল-চড়-ঘুষি, বাদ যায়নি কিছুই। পুলিসের বিরুদ্ধে পাসটা তোলবাজির অভিযোগ তোলেন তাঁরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)