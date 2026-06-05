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Bulldozer action in Bhangar: কিল-চড়-ঘুষি; ভাঙড়ে 'বুলজোডার অ্যাকশন', আক্রান্ত পুলিস

Bulldozer action in Bhangar: পূর্ব কলকাতায় জলাভূমি ভরাট করে অবৈধ নির্মাণ রুখতে এবার অভিযানে পুলিস। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:47 PM IST
Bulldozer action in Bhangar: কিল-চড়-ঘুষি; ভাঙড়ে 'বুলজোডার অ্যাকশন', আক্রান্ত পুলিস
Image Credit: ভাঙড়ে আক্রান্ত পুলিস

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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কিল-চড়-ঘুষি; ভাঙড়ে 'বুলজোডার অ্যাকশন', আক্রান্ত পুলিস
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