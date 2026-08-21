রাজনীতির বড় খবর: ISF ছাড়তে চলেছেন আরাবুল ইসলাম, কোন দলে যোগ দিচ্ছেন ভাঙরের 'তাজা নেতা'?

প্রসেনজিত্ সরদার: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের রাজনীতিতে ফের বড় পটপরিবর্তন। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ‘তাজা নেতা’ হিসেবে পরিচিত আরাবুল ইসলাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। খুব শীঘ্রই তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ স্পষ্ট করবেন বলে জানা গিয়েছে।
সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ও পদত্যাগ
দল ছাড়ার কথা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আরাবুল ইসলাম লেখেন, 'আইএসএফের স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রকে আমি ধিক্কার জানাই।' অপর একটি বার্তায় তিনি দলের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনে উল্লেখ করেন, 'আইএসএফের লুম্পেন বাহিনীর হাতে ভাঙড় জুড়ে যেভাবে অত্যাচার-অনাচার নেমে এসেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমি এই দল থেকে পদত্যাগ করলাম।'
পঞ্চায়েত সমিতির সমীকরণ
বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আইএসএফে যোগ দিয়েছিলেন আরাবুল ইসলাম। এরপর ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে আইএসএফের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। নির্বাচনে অংশ নিলেও ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে বহাল ছিলেন তিনি।
গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরাবুল ইসলামের নেতৃত্বেই ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ওই সমিতিতে আইএসএফের দখলে ছিল মাত্র পাঁচটি আসন এবং বাকি সব আসন তৃণমূলের হাতে ছিল।
তবে ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করে। আইএসএফের ৫ জন সদস্যের সঙ্গে তৃণমূলের কয়েকজন সদস্য যুক্ত হয়ে আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার উদ্যোগ নেন।
বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়ায়। গত ১৩ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট ভাঙড়-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনা ওই অনাস্থা প্রস্তাবে স্থগিতাদেশ দেয়। এই ঘটনার পর থেকেই আইএসএফের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব স্পষ্ট হতে শুরু করে।
তৃণমূল নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ?
দলত্যাগের ঘোষণার মাঝেই সম্প্রতি তৃণমূল নেতা খইরুল ইসলামের সঙ্গে খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে আরাবুল ইসলামকে। এই সাক্ষাতের ফলে তাঁর পুরনো দল তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
ভাঙড় রাজনীতিতে আরাবুল ইসলামের এই দলত্যাগ আইএসএফের সাংগঠনিক শক্তির ক্ষেত্রে যেমন একটি বড় ধাক্কা, তেমনই পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনা ও এলাকার ক্ষমতার ভারসাম্যে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে চলেছে। সাংবাদিক বৈঠকে আরাবুল ইসলাম তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কী বার্তা দেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
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