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রাজনীতির বড় খবর: ISF ছাড়তে চলেছেন আরাবুল ইসলাম, কোন দলে যোগ দিচ্ছেন ভাঙরের 'তাজা নেতা'?

Arabul Islam to leave ISF: বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আইএসএফে যোগ দিয়েছিলেন আরাবুল ইসলাম। এরপর ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে আইএসএফের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। নির্বাচনে অংশ নিলেও ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে বহাল ছিলেন তিনি।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 21, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:28 PM IST
রাজনীতির বড় খবর: ISF ছাড়তে চলেছেন আরাবুল ইসলাম, কোন দলে যোগ দিচ্ছেন ভাঙরের 'তাজা নেতা'?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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