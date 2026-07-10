/ভাঙড়ে বড় পুলিসি রদবদল! একযোগে ৩ থানা ও ট্রাফিক গার্ডে নতুন ওসি

প্রসেনজিৎ সর্দার: কলকাতা পুলিসের ভাঙড় ডিভিশনে একযোগে বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল করা হলো। ভাঙড় ডিভিশনের অধীনস্থ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ থানা এবং একটি ট্রাফিক গার্ডের অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি)-দের একসঙ্গে বদলি করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, রাজ্যে সাম্প্রতিক প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর কলকাতা পুলিসেও বিভিন্ন স্তরে রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা এবং সামগ্রিক পুলিশি পরিষেবাকে আরও গতিশীল ও তৎপর করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ভাঙড় ডিভিশনের কোন ইউনিটে কারা নতুন ওসির দায়িত্ব পেলেন
ভাঙড় থানায় ওসি দীপ কুমার ব্যানার্জির পরিবর্তে নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন গৌতম রুজ। উত্তর কাশীপুর থানায় ওসি অমিত কুমার চ্যাটার্জির জায়গায় নতুন ওসির দায়িত্ব পেয়েছেন শৈবাল রায়। চন্দনেশ্বর থানায় বিদায়ী ওসি অতনু মজুমদারের পরিবর্তে নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কান্তিময় বিশ্বাস। ট্রাফিক ব্যবস্থার তদারকিতেও বদল আনা হয়েছে। ওসি মিদ্দা ইমামুদ্দিনের পরিবর্তে এখানে নতুন ওসির দায়িত্ব নিলেন অলক দাস।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, বদলি হওয়া এই নতুন ওসিরা ইতিমধ্যেই নিজ নিজ থানা ও ট্রাফিক গার্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ভাঙড় ডিভিশনের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকায় একসঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে এই নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রশাসনিক স্তরে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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