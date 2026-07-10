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ভাঙড়ে বড় পুলিসি রদবদল! একযোগে ৩ থানা ও ট্রাফিক গার্ডে নতুন ওসি

Bhangar Police Reshuffle:  নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভাঙড় থানায় গৌতম রুজ, উত্তর কাশীপুরে শৈবাল রায়, চন্দনেশ্বরে কান্তিময় বিশ্বাস এবং ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডে অলক দাস নতুন ওসির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:26 AM IST
ভাঙড়ে বড় পুলিসি রদবদল! একযোগে ৩ থানা ও ট্রাফিক গার্ডে নতুন ওসি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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