English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bhanhgar Horror: 'বার বার ধোঁকা দিচ্ছিল ভালোবাসা, নিজের হাতে মেরে ফেলেছি!' শুনে মা-ই ধরিয়ে দিলেন ছেলেকে...

Husband Kills Wife: একাধিকবার মৌমিতা নস্কর নিজের স্বামী-সন্তান ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। দু সপ্তাহ আগে নিজের মেয়ের কথা ভেবে দেবাশীষ মৌমিতাকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু...  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 5, 2025, 08:07 PM IST
Bhanhgar Horror: 'বার বার ধোঁকা দিচ্ছিল ভালোবাসা, নিজের হাতে মেরে ফেলেছি!' শুনে মা-ই ধরিয়ে দিলেন ছেলেকে...
নিজস্ব ছবি

প্রসেনজিৎ সরদার: স্ত্রীকে নিজের হাতে খুন করেছি! মায়ের কাছে স্বীকারোক্তি ছেলের! আর ছেলের মুখে একথা শুনে চমকে উঠলেন মা। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের কালিকাপুর গ্রামে। মৃতের নাম মৌমিতা নস্কর (২১)। এই ঘটনার পরই অভিযুক্ত স্বামী দেবাশীষ নস্করকে গ্রেফতার করেছে ভাঙড় থানার পুলিশ।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার বছর আগে ঘুটিয়ারি শরীফ এলাকার বাসিন্দা মৌমিতার সঙ্গে কালিকাপুরের দেবাশীষের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি চলছিল। স্ত্রী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে  জড়িয়ে পড়েছেন— এই সন্দেহ থেকেই প্রায়ই অশান্তি বাঁধত। বৃহস্পতিবার রাতে সেই অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযোগ, দেবাশীষ প্রথমে স্ত্রী মৌমিতাকে বেধড়ক মারধর করেন। এরপর রাতের অন্ধকারে তাঁকে ঘটকপুকুর খালপাড়ে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে খুন করেন। পরে দেহ লোপাট করতে কচুরিপানায় ভর্তি খালে ফেলে দেন।

প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেবাশীষকে আটক করে। এরপর ডুবুরি নামিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে খাল থেকে মৌমিতার দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাঙড় থানার পুলিশ। আর তাতেই উঠে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজের স্ত্রীকে খুন করে মায়ের কাছে স্বীকারোক্তি ছেলের। ভালবাসাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসাই বার বার ধোঁকা দিচ্ছিল বলে নিজের স্ত্রীকে খুন করে সে। মায়ের কাছে এমনটাই দাবি দেবাশীষ নস্করের। বৃহস্পতিবার রাতে মৌমিতার সঙ্গে দেবাশীষের তুমুল বচসা হয়। রাস্তার উপরই দেবাশীষকে একাধিকবার মারধর করে মৌমিতা। বার বার এই অপমান সহ্য করতে না পেরেই স্ত্রী মৌমিতাকে সে খুন করেছে বলে মাকে জানায় দেবাশীষ।

দেবাশীষের কথা অনুযায়ী, এর আগেও একাধিকবার মৌমিতা নস্কর নিজের স্বামী-সন্তান ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। এই নিয়ে থানায় মীমাংসা হয়েছিল। সে সময় মৌমিতাকে তার বাপের বাড়ির সদস্যরা নিয়ে গিয়েছিল। দু সপ্তাহ আগে নিজের বাচ্চা মেয়ের কথা ভেবে দেবাশীষ ঘুটিয়ারি শরীফে গিয়ে মৌমিতাকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু বাড়িতে এসেও পুনরায় একই ঘটনা ঘটাচ্ছিল মৌমিতা। নিজের সম্মান বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে ঘটকপুকুর খালপাড় এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিল দেবাশীষ। সেখানেও বারে বারে অপমানিত হওয়ার কারণেই সে মৌমিতাকে খুন করেছে বলে তার মাকে জানায় দেবাশীষ। 

ছেলের এই কুকীর্তির কথা মা জানতে পেরেই প্রতিবেশীদের জানায়। তারপরই পুলিসে খবর যায়। খবর পেয়ে পুলিস এসে ঘটকপুকুর খাল থেকে উদ্ধার করে মৌমিতা নস্করের মৃতদেহ। ওদিকে খুনের ঘটনায় দেবাশীষকে গ্রেফতার করে বারুইপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করে পুলিস।

আরও পড়ুন, Car Accident: ডাক্তার হওয়া আর হল না! ভিন রাজ্যে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথেই মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় নিভল জীবনদীপ...

আরও পড়ুন, Putin Unknown 10 facts: লেনিন-স্ট্যালিনের রাঁধুনি! সমকামী বিয়েকে বলেন 'শয়তানের বিশ্বাস', ২ মেয়েও... পুতিনের জীবনের অজানা ১০ তথ্য...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bhanhgar Horrorhusband kills wifeExtra Marital Affairs
পরবর্তী
খবর

Hooghly: সাংসদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাঝেই এবার বিধায়ককে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম 'বিক্ষুব্ধ' কাউন্সিলরের! যতকাণ্ড চুঁচুড়ায়...
.

পরবর্তী খবর

Adhar Card Updation BIG BREAKING: বিশাল স্বস্তি! ঘরে বসেই আধার কার্ডে মোবাইল নম্বর সংযোগ করত...