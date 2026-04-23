West Bengal Assembly Election 2026: “বদমায়েশি করলেই চাবকে লাল,” ভোটে রণংদেহী ভরতপুরের বিজেপি প্রার্থী অনামিকা

West Bengal Assembly Election 2026: “বদমায়েশি করলেই চাবকে লাল,” ভোটে রণংদেহী ভরতপুরের বিজেপি প্রার্থী অনামিকা
Bharatpur BJP Candidate Anamika Ghosh threatens: বুথে ঢুকতেই 'জয় বাংলা' স্লোগান থেকে 'ভুয়ো এজেন্ট' বসিয়ে ভরতপুরে ভোট লুঠের চেষ্টা। ভোটে বিস্ফোরক অভিযোগ ভরতপুরের বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষের। দিলেন পালটা হুঁশিয়ারি। একেবারে রণংদেহী মেজাজে পাওয়া গেল বিজেপি প্রার্থীকে।
সোমা মাইতি: নজরে ভরতপুর। ভোট-বাংলায় মুর্শিদাবাদ জেলা বরাবরই শিরোনামে থেকেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর প্রথম দফাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। একদিকে নওদা, আরেকদিকে ভরতপুর। একদিকে হুমায়ুন কবীর তো আরেকদিকে বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষ।
'জয় বাংলা' বলতেই হুঁশিয়ারি অনামিকা ঘোষের
'জয় বাংলা' বলায় তৃণমূল কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন ভরতপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষ। তাঁকে দেখে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন তৃণমূল কর্মীরা। অভিযোগ ভরতপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষের। ঘটনাটি মাসাড্ডা গ্রামের ১১৫ নম্বর বুথের। এই ঘটনায় প্রার্থী অনামিকা ঘোষ নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রার্থীর অভিযোগ, বুথ থেকে স্বল্প দূরত্বে প্রায় কয়েকশো তৃণমূল কর্মী জড়ো হয়েছিলেন এবং তিনি যখন বুথ পরিদর্শনে যান, তখনই তাঁকে দেখে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন।
তারপর প্রার্থী অনামিকা ঘোষ বুথ পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে ওই দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল কর্মীদের তিনি সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন বলে পালটা অভিযোগ। প্রার্থী অনামিকা ঘোষের অভিযোগ, তাঁকে দেখে এভাবে স্লোগান দিলে তাঁরা ভোটারদেরও প্রভাবিত করতে পারে। যদিও স্থানীয় তৃনমূল নেতৃত্বের পাল্টা অভিযোগ, "বিজেপি প্রার্থী-ই তাঁদের শাসিয়ে গিয়েছেন। আমাদের ভোট করাতে দেবে না, সেই কারণেই এই হুমকি। আমরা নিয়ম মেনেই দাঁড়িয়ে আছি।"
“বদমায়েশি করলেই চাবকে লাল”
“বদমায়েশি করলেই চাবকে লাল”। এই ভাষাতেই তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষের। ভোটের সকালে তৃণমুল কর্মীদের বিরুদ্ধে সরব ভরতপুরে বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষ। তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে রীতিমতো রণংদেহী মেজাজে পাওয়া যায় বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষকে।
তাঁর অভিযোগ, মাসাড্ডা গ্রামের ১১৫ নম্বর বুথে যাওয়ার সময় ভোট কেন্দ্রের বাইরে তাঁকে দেখে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া হয়। অভিযোগ করেন, ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। এরপরই বুথের বাইরে তৃণমূল কর্মীদের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী। “বদমায়েশি করলেই চাবকে লাল” বলে বিজেপি প্রার্থী তৃণমূল কর্মীদের হুঁশিয়ারি দেন বলে অভিযোগ।
ভরতপুরে বুথে ‘ভুয়ো এজেন্ট’! বিস্ফোরক অনামিকা
ওদিকে ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রসাদপুর গ্রামের ১৮৬ নম্বর বুথে চরম উত্তেজনা ছড়াল ‘ভুয়ো এজেন্ট’ অভিযোগকে ঘিরে। প্রিসাইডিং অফিসারকে ঘিরে বিজেপি প্রার্থীর তীব্র বচসা। বুথ পরিদর্শনে গিয়ে একেবারে রণংদেহী মেজাজে দেখা গেল বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষকে। বুথের মধ্যেই প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে তাঁর তুমুল বচসা শুরু হয়, যা মুহূর্তে চরমে পৌঁছে যায়। বিজেপি প্রার্থীর বিস্ফোরক অভিযোগ, তাঁদের নিযুক্ত বুথ এজেন্টকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। এরপর সেই জায়গায় বসানো হয়েছে এক সাধারণ ভোটারকে, যিনি নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। ঘটনাটি সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনামিকা ঘোষ।
তাঁর সরাসরি অভিযোগ, “প্রিসাইডিং অফিসার তৃণমূলের দালালি করছেন। এটা সুপরিকল্পিতভাবে ভোট লুট করার চেষ্টা।” ঘটনাস্থলে উত্তেজনা এতটাই বেড়ে যায় যে পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত পৌঁছে যায় কুইক রেসপন্স টিম (QRT)। বুথ চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এদিকে যাকে ‘ভুয়ো এজেন্ট’ হিসেবে দাবি করা হচ্ছে, তিনি দাবি করেন, তিনি আসলে ভোট দিতে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, তন্ময় রায় নামে এক ব্যক্তি তাঁকে ওই জায়গায় বসতে বলেন। আর সেই কারণেই তিনি সেখানে বসেছিলেন।
এই ঘটনার পর আরও জোরালো হয়েছে বুথ নিরাপত্তা প্রশ্ন। নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র ও অনুমতি ছাড়া কীভাবে একজন ব্যক্তি বুথ এজেন্টের আসনে বসলেন? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও প্রিসাইডিং অফিসারের দাবি, এই ঘটনায় তাঁর কোনও ইচ্ছাকৃত ভূমিকা নেই। বিষয়টি তাঁর অজান্তেই ঘটেছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্যই এই ধরনের কৌশল নেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে ভরতপুরের ১৮৬ নম্বর বুথকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রামে ভোটে বাড়িতেই বসে শেখ সুফিয়ান, কীসের ভয়ে? কেন? বিস্ফোরক অভিযোগ
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ভোটার গাইডলাইন: ভোট দিতে কোন কোন নথি জরুরি? বুথে পৌঁছে কী করবেন, কী করবেন না
