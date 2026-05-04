Bharatpur Election 2026 Result: ভরতপুরে এবার টাফ ফাইট তৃণমূলের, কার পাশে হুমায়ুন অনুগামীরা?

Bharatpur Election 2026 Result: ভরতপুরে এবার টাফ ফাইট তৃণমূলের, কার পাশে হুমায়ুন অনুগামীরা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Bharatpur Election Result 2026: মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে এবার তৃণমূলের তরফে লড়াই করছেন মুস্তাফিজুর রহমান সুমন। বিজেপির টিকিটে লড়াই করছেন অনামিকা ঘোষ। কংগ্রেসের তরফে লড়াই করছেন আজহারউদ্দিন সিরাজ। রয়েছেন ৩ নির্দল প্রার্থী। ২০২১ সালে ভরতপুরে জেতেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। বিজেপি প্রার্থী ইমন কল্যাণ মুখার্জিকে ৪৩ হাজার ভোটে হারান। তৃতীয় স্থানে ছিলেন বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেসের কমলেশ চ্যাটার্জি। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের থেকে ১৮ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ২০২৬ সালে তৃণমূল প্রার্থী করেছে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে সুমনকে। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে হুমায়ুন কবীরের ঘনিষ্ট বলে পরিচিত মহম্মদ আজাহারউদ্দিন ওরফে সিজারকে। বিজেপির টিকিটে লড়ছেন অনামিকা ঘোষ। প্রার্থী দিয়েছে বামফ্রন্ট শরিক আরএসপি।
আজকের লড়াই
বিজেপি: অনামিকা ঘোষ।
তৃণমূল: মুস্তাফিজুর রহমান সুমন
কংগ্রেস: আজহারউদ্দিন সিজার
স্ট্যাটাস: কিছুক্ষণের মধ্যেই গণনা শুরু হচ্ছে।
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
১৯৫১ সালে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভরতপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে বামফ্রন্টভুক্ত দল আরএসপি (RSP) দীর্ঘদিন দাপট দেখিয়েছে (৯ বার জয়ী)। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত একটানা আরএসপি এখানে জিতেছে। কংগ্রেস জিতেছে ৬ বার। তবে বর্তমানে রাজনীতির চিত্র বদলেছে।
২০১১: আরএসপি-র ইদ মহম্মদ শেষবারের মতো জেতেন।
২০১৬: কংগ্রেসের কমলেশ চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলকে হারিয়ে জয়ী হন।
২০২১: তৃণমূল কংগ্রেসের হুমায়ুন কবীর বিজেপির প্রার্থীকে ৪৩,০৮৩ ভোটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এই আসনে ঘাসফুল ফোটান।
লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ভরতপুর মুসলিম প্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত নির্বাচিত ১০ জন বিধায়কের মধ্যে মাত্র ৩ জন মুসলিম ছিলেন। বর্তমানে ভোটারদের প্রায় ৫৭.৯০% মুসলিম এবং ১৬.৪৪% তফশিলি জাতি (SC)। ২০২৫ সালের একটি আনুমানিক হিসেবে এখানকার মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬৯%।
২০১১ সালের পর থেকে এখানে ভোটার সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়েছে। ২০১১ সালে যেখানে ভোটার ছিল ১.৮১ লক্ষ, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫২ লক্ষ।
২০২৬-এর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
হিন্দু ভোটারদের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং মুসলিম ভোটের আধিক্য বিজেপির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তারা মূলত হিন্দু ভোটের সংহতি এবং মুসলিম ভোট বিভাজনের ওপর নির্ভর করছে বিজেপি।
তৃণমূলের সংকট: বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বর্তমান বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে দল সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় তৃণমূলকে নতুন মুখ খুঁজতে হয়েছে।
কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা: লোকসভা ভোটে এই এলাকায় তৃণমূল ভালো লিড পেলেও, বিধানসভায় কংগ্রেসের পুরনো ভিত্তি তৃণমূলের জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
