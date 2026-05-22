/Bhatpara Municipality: ভাঙছে তাসের ঘরের মতো, দিকে দিকে পুরসভায় গণইস্তফা- মহা বিপর্যয়ে তৃণমূল

Bhatpara Municipality: ভাটপাড়া-সহ উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পৌরসভার কাউন্সিলররা একযোগে পদত্যাগ করেছেন। ভাটপাড়ার উপ-পৌরপ্রধানের অভিযোগ, প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের হস্তক্ষেপের কারণে তাঁরা কাজ করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে, এই গণ-ইস্তফাকে কেন্দ্র করে সুর চড়িয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।
বরুণ সেনগুপ্ত: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি। ১৫ বছরের শাসনক্ষমতা হারায় তৃণমূল। তারপর থেকেই রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ক্ষমতা ক্ষয়ে আসতে শুরু করে। ভাটপাড়ারা পৌরসভার বেশিরভাগ কাউন্সিলরা পদত্যাগ করল। গণ ইস্তফা ভাটপাড়ারা পৌর পিতা মাতাদের। ভাটপাড়ারা পৌরসভার মোট ৩৫ জন কাউন্সিল, তাঁর মধ্যে দুই মৃত্যু হয়েছে। এবার পৌরপ্রধানা রেবা রাহা এবং উপ-পৌরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ সহ বাকি কাউন্সিলরদের প্রায় সকলেই কার্যনির্বাহী আধিকারিকের (EO) কাছে নিজেদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভোটের ফলাফল সামনে আসার পর থেকেই পৌরপ্রধানা সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা পৌরসভায় আসছিলেন না, যার জেরে অবশেষে এই গণ-পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পর পৌরসভার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।
পদত্যাগের কারণ হিসেবে ভাটপাড়ার উপ-পৌরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম এবং তাঁর ভাই সঞ্জয় শ্যাম। জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক খোদ পৌরসভার ভেতরে নিজের অফিস ঘর বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। এমনকি পৌরসভার অফিসিয়াল মোবাইল ফোনটিও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেটিতে পৌরসভার বিভিন্ন কাজের নির্দেশ এবং ওটিপি (OTP) আসত। দু'দিন আগে পুলিশ সোমনাথ শ্যামের নৈহাটির বাড়ি থেকে সেই ফোনটি উদ্ধার করে।
ভাটপাড়ার পাশাপাশি কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, নৈহাটি, গারুলিয়া, নর্থ ব্যারাকপুর ছাড়াও শিল্পাঞ্চলের বহু পৌরসভা যারা পৌর প্রতিনিধি ছিলেন তারা স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন। সেই নিয়ে বিজেপির তরফ থেকে জানানো হচ্ছে যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হবে। অভিযোগ করবেন ইও, এফ ও রা পাশাপাশি তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করবেন যাতে এই সমস্ত পৌরসভা গুলিতে পাঁচজনের একটি কমিটি করা হয় এবং একজন প্রশাসক বসানো হয়।
অর্জুন সিং, পবন সিং, রাজেশ কুমার, সুদীপ্ত দাস প্রত্যেকেই একই কথা বলেন। পাশাপাশি সুদীপ্ত দাস দাবি তোলেন যে সাংসদ পার্থ ভৌমিক হালিশহর মিউনিসিপালিটর ঘর অডিটোরিয়াম ব্যবহার করতেন পাশাপাশি পৌরসভার জেনারেটর ব্যবহার করে তার নিজস্ব নাটকের মহড়া দিতেন কার বদলে কোন পয়সা দিতেন না পৌরসভাকে সেই সমস্ত রাঘব বোয়ালদের নিয়ম অতদন্ত করা হবে।
