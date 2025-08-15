English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Independence Day: স্বাধীনতা দিবসের প্রভাত ফেরির সময়ই ভীমরুলের ভয়ংকর আক্রমণ! ৩০ জন পড়ুয়া একেবারে...

Bhimrul attack on students: রাস্তা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষকরা গ্রাম বাজিয়ে যাওয়ার সময়, আচমকাই ভীমরুলের আক্রমণ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 15, 2025, 02:32 PM IST
ই. গোপী: স্বাধীনতা দিবসের সকালে স্কুলে প্রভাত ফেরি চলছিল। সেইসময়ই ভীমরুলের আক্রমণ। ভীমরুলে কামড়ে আহত ৩০। তারমধ্যে গুরুতর ৭। আজ ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকালে সবং ব্লকের বলপাই পশুপতি সুরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের পক্ষ থেকে ড্রাম সহযোগে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়েছিল।

সেইসময় রাস্তা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষকরা গ্রাম বাজিয়ে যাওয়ার সময়, আচমকাই ভীমরুলের আক্রমণ। কামড়ে দেয় ভীমরুল। প্রভাত ফেরি ছেড়ে তখন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষকেরা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৩০ জন ছাত্রছাত্রী জখম হয়েছেন।তাদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর আহত। জখম হয়েছেন শিক্ষকরাও।

আহতদের সঙ্গে সঙ্গেই সবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bhimrul attackBhimrul attack on studentsIndependence Day Celebration
