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ভুতনির ত্রাতা মুখ্যমন্ত্রী! পুজোর মুখে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ বিলি, ২৪২ কোটির প্যাকেজ

Suvendu Adhikari:  'প্রত্যেক বছরই এমন পরিস্থিতি হয়। কারণ, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই রাজ্যে যারা শাসন করেছেন, তারা আপনাদের সমস্যার সমাধান করেননি। আপনারা অনেক আশা করে যাঁদেরকে বিধায়ক করেছিলেন, মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাঁরা আপনাদের এই দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার কাজ করেননি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 08, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 05:04 PM IST
ভুতনির ত্রাতা মুখ্যমন্ত্রী! পুজোর মুখে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ বিলি, ২৪২ কোটির প্যাকেজ
Image Credit: ভুতনির ত্রাতা মুখ্যমন্ত্রী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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