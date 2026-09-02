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পেনশন না পেয়েই মৃত্যু! সংসার চালাতে হকারি-মুদির দোকান, বেতন পান না অধ্যাপকরা! অনটনে জেরবার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (NIRF)-এর নিরিখে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ তম স্থানে রয়েছে।  বিশ্ববিদ্যালয়কে সামগ্রিকভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদানের প্রয়োজন। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 02, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:44 AM IST
পেনশন না পেয়েই মৃত্যু! সংসার চালাতে হকারি-মুদির দোকান, বেতন পান না অধ্যাপকরা! অনটনে জেরবার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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