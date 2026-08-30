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বাংলাদেশ থেকে এসে কিডনি পাচারচক্রের মূল পান্ডা, কীভাবে বাগুইআটিতে রাসেলের সন্ধান পেল পুলিস?

Kidney Trafficker Arrested: বাড়ির মালিকের দাবি তিন চার মাস আগে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। বাড়ির মালিককে জানায় যে সে চিনারপার্ক এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:28 PM IST
বাংলাদেশ থেকে এসে কিডনি পাচারচক্রের মূল পান্ডা, কীভাবে বাগুইআটিতে রাসেলের সন্ধান পেল পুলিস?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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