/বাংলাদেশ থেকে এসে কিডনি পাচারচক্রের মূল পান্ডা, কীভাবে বাগুইআটিতে রাসেলের সন্ধান পেল পুলিস?

দেবব্রত ঘোষ: কিডনি পাচার চক্রের অন্যতম মূল পান্ডা বাংলাদেশি নাগরিক রাসেল আহমেদকে গ্রেফতার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর এর আগেও রাসেলকে দিল্লি পুলিস গ্রেফতার করেছিল।
পুলিস সূত্রে আরও খবর, সারা ভারত জুড়ে যে কিডনি পাচার চক্রের চক্র রয়েছে সেই চক্রের অন্যতম যোগসূত্র এই রাসেল। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদেরকে মোটা টাকার কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে কিডনি নিয়ে নেওয়া হত। বাংলাদেশ থেকে কাউকে এই একই পদ্ধতিতে নিয়ে এসে কিডনি পাচার করেছিল কিনা সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখছে পুলিস। তবে পুলিসের অনুমান বাংলাদেশ থেকেও এই রাসেল অনেককে নিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ এবং গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগুইআটি থানা এলাকার আটঘরা এলাকা থেকে রাসেলকে গ্রেফতার করা হয়।
বাড়ির মালিকের দাবি তিন চার মাস আগে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। বাড়ির মালিককে জানায় যে সে চিনারপার্ক এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করে। এমনকি ভারতীয় নথি জমা দিয়েছিল ভাড়া নেওয়ার সময়। আজ ধৃতকে বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।
সূত্রের খবর এর আগে গ্রেফতার হওয়া প্রভাস মন্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ ও মোবাইল ফোন ও বিভিন্ন তথ্য থেকে পাওয়া সূত্র থেকেই এর নাম পায়। এর পরেই গোপন সূত্রে জানতে পারে বাগুইআটি থানা এলাকায় রয়েছে। গতকাল রাতে অন্যতম মূল পান্ডা রাসেল কে গ্রেফতার করা হয়।
কে এই প্রভাস মণ্ডল? দক্ষিণ বিধাননগর থানার ত্রিনাথ পল্লীর বাসিন্দা প্রভাস মণ্ডল। তার জালে ফেঁসে কিডনি হারায় তারই পাড়ার বাসিন্দা মঙ্গল মণ্ডল। চাকরি দেওয়ার নাম করে তাকে পঞ্জাব নিয়ে যায় প্রভাস। কথা ছিল দিল্লি নিয়ে যাবে। কিন্তু তাকে নিয়ে যায় পঞ্জাবে। সেখানে একটি ঘরে তাকে রাখা হয়। তারপর একটার পর একটা ঘর পাল্টাতে থাকে। দুদিন পরে রাত্রিবেলায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি নার্সিংহোমে। যদিও মঙ্গলের কথামতো বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই সেটি একটি নার্সিংহোম। সেখানেই তাকে অজ্ঞান করা হয়। তারপর একটি কিডনি বার করে নেওয়া হয়। এমনটাই দাবি তার।
এদিকে, যখন জ্ঞান ফেরে তখন মঙ্গল বুঝতে পারেন নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে রয়েছেন। তখনও তিনি বোঝেননি যে তার একটি কিডনি বার করে নেওয়া হয়েছে। দুদিন পর নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়ে আকাশ নামে একজনের বাড়িতে যান। এখানে গিয়েই প্রথম বুঝতে পারেন তার কিডনি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আকাশের বাড়ি থেকে লুধিয়ানার একটি হোটেলে তাকে রাখা হয়। চার পাঁচ দিন পর ট্রেনে করে তাকে নিয়ে আসা হয় শিয়ালদা। এখানে এলেও তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সল্টলেকের একটি বাড়িতে। এরপর মঙ্গল সেখান থেকে বাড়িতে আসেন। তার হাতে দেওয়া হয় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। সেই টাকা থেকেও প্রভাস তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে নেয়।
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