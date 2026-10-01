রাজ্যে ফের উড়ল গেরুয়া আবির, জয়জয়কার বিজেপির: 'তৃণমূল'কে হারিয়ে সব সিট শাসকদলের, পঞ্চায়েতের দখল নিল BJP

মনোজ মণ্ডল: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজনীতিতে বড় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি। বাগদা ব্লকের মালিপোতা ও বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গাইঘাটা ব্লকের ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতে গেরুয়া শিবিরের এই জয়ে পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূলকে সংগঠনে জোর ধাক্কা। পঞ্চায়েত প্রধানদের পদত্যাগের পর প্রশাসনিক নিয়ম মেনে ভোটাভুটির দিন ধার্য করা হয়েছিল। ভোটাভুটির প্রক্রিয়ায় বিরোধীদের অনুপস্থিতি এবং তৃণমূলের একাংশের সমর্থনে সব বোর্ড বিজেপির দখলে চলে যায়।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সমীকরণ দেখা গিয়েছে বাগদা ব্লকের মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে। মোট ৩০টি আসনের এই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ভোটাভুটির দিন তৃণমূলের ১৬ জন সদস্য এবং সিপিএমের ৩ জন সদস্য গরহাজির ছিলেন।
ফলে বিজেপির ১১ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন বোর্ড গঠন হয়। মালিপোতা পঞ্চায়েতে বিজেপির সন্ধ্যা রানী বেপারী প্রধান এবং স্বপন ঘোষ উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।
অন্যদিকে, বাগদা ব্লকের মূল বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২৭। সেখানে তৃণমূলের ২২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। চমকপ্রদভাবে তৃণমূলের সেই ৪ জন সদস্যই বিজেপির ৫ জন সদস্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপিকে সমর্থন জানান।
ভোটাভুটিতে উপপ্রধান নির্বাচিত হন বিজেপি মনোনীত পুষ্প মণ্ডল অধিকারী। তবে এই পঞ্চায়েত প্রধানের পদটি তপশিলি উপজাতি (ST) সংরক্ষিত থাকায় এবং ওই ক্যাটাগরির কোনও যোগ্য সদস্য না থাকায় প্রধানের পদটি আপাতত শূন্য রাখা হয়েছে।
বাগদার এই দুটি পঞ্চায়েত বোর্ড দখলের ঐতিহাসিক মুহূর্তে পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে উপস্থিত থেকে দলের সদস্যদের উৎসাহিত করেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়িকা সোমা ঠাকুর।
বাগদার পাশাপাশি গাইঘাটা ব্লকেও তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছে ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত। অনাস্থা ও ভোটাভুটির প্রক্রিয়ায় সেখানেও পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় বিজেপি। এই পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির শিপ্রা রানী দাস।
উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর শারীরিক অসুস্থতার কারণ দর্শিয়ে প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তৃণমূলের ছন্দা সরকার। তাঁর ইস্তফার পরই নতুন প্রধান নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ডুমা পঞ্চায়েতের দখল নিশ্চিত করে গেরুয়া শিবির।
একই দিনে বাগদা ও গাইঘাটায় তৃণমূল পরিচালিত একাধিক পঞ্চায়েতে পদ্ম শিবিরের এই আধিপত্য নিশ্চিতভাবেই স্থানীয় স্তরে বিজেপি কর্মীদের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়েই পঞ্চায়েত স্তরে নিজেদের পায়ের তলার জমি আরও শক্ত করল গেরুয়া শিবির।
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