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রাজ্যে ফের উড়ল গেরুয়া আবির, জয়জয়কার বিজেপির: 'তৃণমূল'কে হারিয়ে সব সিট শাসকদলের, পঞ্চায়েতের দখল নিল BJP

BJP wins in Sout 24 Pargana Gram Pancayet: সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সমীকরণ দেখা গিয়েছে বাগদা ব্লকের মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে। মোট ৩০টি আসনের এই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ভোটাভুটির দিন তৃণমূলের ১৬ জন সদস্য এবং সিপিএমের ৩ জন সদস্য গরহাজির ছিলেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 01, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 08:42 PM IST
রাজ্যে ফের উড়ল গেরুয়া আবির, জয়জয়কার বিজেপির: 'তৃণমূল'কে হারিয়ে সব সিট শাসকদলের, পঞ্চায়েতের দখল নিল BJP

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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