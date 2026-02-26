English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bomb Threat: বেলা ২টোয় উড়িয়ে দেওয়া হবে! রাজ্যজুড়ে পাসপোর্ট-পোস্ট অফিসে হুমকি মেইল! বড়সড় নাশকতার ছক?

Bomb Scared: মঙ্গল ও বুধবার হুমকি মেইল আসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা আদালতে। আরডিএক্স বিস্ফোরণ ঘটানো হবে বলে হুমকি মেইল আসে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 26, 2026, 02:09 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য জুড়ে ভয়াবহ বোমাতঙ্ক। আদালতের পর এবার পাসপোর্ট অফিস থেকে পোস্ট অফিস, সর্বত্র। এসেছে হুমকি মেইল। মেইল ঘিরে আতঙ্ক। কে বা কারা এই হুমকি মেইল পাঠাচ্ছে, তার খোঁজে শুরু হয়েছে তদন্ত। কালপ্রিটকে ধরতে তৎপর পুলিস। তৎপর গোয়েন্দারা। 

কলকাতা পাসপোর্ট অফিসে বোমাতঙ্ক। হুমকি মেইল আসে কলকাতার রুবির কাছে আনন্দপুর পাসপোর্ট অফিসে। খালি করে দেওয়া হয় অফিস। কর্মীরা সবাই নীচে নেমে আসেন। শুরু হয় তল্লাশি। সল্টলেক পাসপোর্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক। ওদিকে জেলায় কৃষ্ণনগর পাসপোর্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক। বোমা রাখা আছে বলে হুমকি মেল। পাসপোর্ট অফিসের পাশেই চলছে সিএ হিয়ারিং। হুমকি মেইল আসার পরই সিএ হিয়ারিং সেন্টার থেকে সবাইকে বের করে দেওয়া হয়।

ওদিকে হাওড়া ময়দানে মেইন পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক। আজ সকালে অফিস খোলার পর একটি মেইল আসে। বোমা রাখার কথা বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোটা অফিস খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অফিসের মধ্যে এই খবর চাউর হতেই গোটা অফিস জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কর্মীরা দৌড়ে অফিস থেকে রাস্তায় বেরোতে থাকেন। খবর দেওয়া হয় হাওড়া থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসি বিরাট পুলিস বাহিনী এবং গোয়েন্দারা। অফিসের মেইন গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও কর্মীকে  ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ভিতরে। ঘটনাস্থলে বোম স্কোয়াড। হুগলির চুঁচুড়া হেড পোস্ট অফিস যেখানে পাসপোর্ট অফিস রয়েছে সেখানে এবং শ্রীরামপুর  পোস্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক। আরামবাগে মুখ্য ডাকঘরেও বোমাতঙ্ক।

পূ্ব মেদিনীপুরের কাঁথি হেড পোস্ট অফিসেও বোমাআতঙ্ক। পোস্ট অফিসের মেলে বোমা রাখা আছে বলে মেইল আসে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়। চলছে তল্লাশি। বাঁকুড়া হেড পোস্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক। তাড়াহুড়ো করে পোস্ট অফিসে ছেড়ে বেরিয়ে আসেন সমস্ত কর্মীরা। বের করে দেওয়া হয় সমস্ত গ্রাহকদেরও। বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত গেট। পূর্ব বর্ধমানের হেড পোস্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক। আসে হুমকি মেইল।বোমাতঙ্কের ইমেল ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসে থাকা পোস্ট অফিসেও। সেখানেই হয় পাসপোর্টের কাজও।

আসানসোল হেড পোস্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক। দুপুর দুটো নাগাদ উড়িয়ে দেওয়া হবে পোস্ট অফিস দফতর! এই ধরনের হুমকি মেইল এসেছে পোস্ট অফিসের মেইলে। মেইল পেতেই সমস্ত কর্মী ও গ্রাহকদের পোস্ট অফিসের বাইরে বের করে গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তরে কোচবিহারের প্রধান ডাকঘরেও বোমাতঙ্ক। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হেড পোস্ট অফিস। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদের ঘটনা। মেইলে হুমকি আসে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে আসে কোতয়ালি থানার পুলিস। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা পোস্ট অফিসেও বোমাতঙ্কের ইমেল। সকাল ১১টায় পোস্টমাস্টারের কাছে মেইল আসে যে পাসপোর্ট অফিসে আইডি বিস্ফোরক রাখা আছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল বোমাতঙ্ক ছড়ায় বীরভূমের সিউড়ি জেলা আদালতে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা জাজের কাছে একটি মেল আসে। যেখানে দুপুর ১২টার মধ্যে এজলাস ফাঁকা করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। কারণ আদালত চত্বরে বোমা রাখা আছে। যে কোনও সময় বিস্ফোরণ হতে পারে।  এরপরই তৎপর হয় পুলিস। পুরো এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়।

এর আগে মঙ্গলবার হুগলির চুঁচুড়া আদালতে বোমাতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। সেক্ষেত্রেও জেলা জাজের মেলে একটি মেল আসে আরডিএক্স বিস্ফোরণ ঘটানো হবে বলে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগর পুলিস কমিশনার ও পুলিস সুপারকে বিষয়টি অবগত করা হয় আদালত থেকে। শুরু হয় তল্লাশি, চেকিং। বোমাতঙ্ক ছড়ায় আসানসোল জেলা আদালতে ও দুর্গাপুর মহকুমা আদালতেও।

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
Bomb Threatbomb scaredpassport officePost Office
Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই ঘাম ঝরাবে ভয়ংকর গরম! ১ থেকে ৩-এর মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে...
