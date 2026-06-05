Saokat Molla: বড় খবর: কোথায় শওকত? কোথায় শেষ 'দেখা মিলল' তৃণমূল নেতার? কী ছিল প্ল্যান?

পিয়ালি মিত্র: কোথায় শওকত? ২৪ ঘণ্টা পার! এখনও কোনও খোঁজ নেই শওকত মোল্লার। সুন্দরবনের চুনাখালি এলাকায় শেষবার দেখা যায় শওকত মোল্লাকে।
ছক ছিল বিদ্যাধরী নদী পাড় করে বাংলাদেশে পালানোর। সূত্রের খবর, নদীর ওপারেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তাই এনআইএ তল্লাশির জেরে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন শওকত। কিন্তু স্থানীয়রা চিনে ফেলতেই চিৎকার শুরু করে। তারপরই বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে যান শওকতরা। দুটি বাইকে চারজন ছিল। হেলমেট পরে পিছনে বসে ছিলেন শওকত। তাঁর কোলে ছিল একটি ব্যাগ।
অন্য একটি বাইকে আরও দুজন ছিল। তাদের কাছেও একটি ব্যাগ ছিল। এনআইএ যখন চারিদিকে তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে, তখনই দুপুর আড়াইটে নাগাদ বাইকে চুনাখালির দিকে যান শওকত। তাঁর বাড়ির পিছনে অনেক গুলি ভেরি আছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, এনআইএ পৌঁছনোর আগেই পিছনের দিকের সেই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যান শওকত মোল্লা।
শওকত মোল্লার খোঁজে বাসন্রতী চুনাখালি পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে ও মাদ্রাসায় গভীর রাতেও খোঁজ চালায় এনআইএ। গতকাল ভোর থেকে ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত শওকত মোল্লার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাসন্তী চুনাখালি এলাকার মাদ্রাসা সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বাড়িতে শওকত মোল্লার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এনআইএ।
কালই জানা যায় যে, বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করছেন শওকত। সঙ্গে রয়েছে দুটি ব্যাগ। শওকত মোল্লাকে খুঁজতে তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পর্যন্ত মৌখালির বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। বারুইপুরে শওকতের একটি ডেরাতেও তল্লাশি চালানো হয়। আটক করা হয় তাঁর ছেলেকে।
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ভাঙড়ের বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ব্যবহৃত গাড়ির চালকের ভাইকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। পাশাপাশি উত্তর কাশীপুর এলাকায় শওকতের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ‘লাল্টু’র বাড়ি থেকে হার্ডডিস্ক সহ একটি সিসিটিভিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কিছু সময়ের জন্য শওকত মোল্লা ওই বাড়িতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে।
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