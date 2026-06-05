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Saokat Molla: বড় খবর: কোথায় শওকত? কোথায় শেষ 'দেখা মিলল' তৃণমূল নেতার? কী ছিল প্ল্যান?

Where is Saokat Molla?: দুটি বাইকে মোট চারজন ছিল। হেলমেট পরে পিছনে বসে ছিলেন শওকত। তাঁর কোলে ছিল একটি ব্যাগ। স্থানীয়রা চিনে ফেলতেই বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে যান শওকতরা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 05, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:36 AM IST
Saokat Molla: বড় খবর: কোথায় শওকত? কোথায় শেষ 'দেখা মিলল' তৃণমূল নেতার? কী ছিল প্ল্যান?
Image Credit: শওকত মোল্লা (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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