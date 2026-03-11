English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Digha Jagannath Temple ISKCON: গ্যাস-সংকটের জেরে বিরাট পরিবর্তন দীঘা জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনে; বদলে গেল ভোগ

Digha Jagannath Temple ISKCON: গ্যাস-সংকটের জেরে বিরাট পরিবর্তন দীঘা জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনে; বদলে গেল ভোগ

Big Change in Bhog and Prasad Quantity in Digha Jagannath Temple and ISKCON: যুদ্ধের প্রভাব রান্নার গ্যাসে, আর রান্নার গ্যাস-সংকটের কোপ মায়ের মন্দিরের ভোগে। তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দিরে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেল মায়ের ভোগ। ভোগ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত মন্দির কর্তৃপক্ষের।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 11, 2026, 08:43 PM IST
Digha Jagannath Temple ISKCON: গ্যাস-সংকটের জেরে বিরাট পরিবর্তন দীঘা জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনে; বদলে গেল ভোগ
দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে কি এখন থেকে প্রসাদ পাবেন না ভক্তেরা?

প্রবীর চক্রবর্তী: ইরান-ইসরাইলআমেরিকা যুদ্ধের (Iran Israel US War) প্রভাব এবার দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে (Digha Jagannath Temple), ইসকনেও (ISKCON)। কোথাও বদলে গেল প্রসাদের ধরন (change in Bhog), কোথাও কমল তার পরিমাণ (change in prasad)। তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের (Tamluk Bargabhima Temple) পরে এবার এই দুই মন্দিরেও নেমে এল যুদ্ধের খাঁড়া। কেন? নিঃসন্দেহে যুদ্ধের প্রভাব (Iran Israel US War)। এবং সবটাই রান্নার গ্যাসের কারণে। ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে রান্নার গ্যাস-সংকটের (LPG Crisis) কোপে বিভিন্ন মন্দিরের ভোগপ্রসাদের ছবিটি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bargabhima Temple: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের জেরে ভোগ বন্ধ হয়ে গেল তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে, ইতিহাসে এই প্রথম

ইসকনে খিচুড়ি

ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে গ্যাস-সংকট। গ্যাসের সিলিন্ডারের কারণে সমস্যা দীঘার জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনে-ও। ইসকনে যেখানে দুপুরে ও রাতে দেওয়া হয় ভাত, ডাল আর চার রকমের সবজি, এবার সেটা বদলে খিচুড়ি করা হচ্ছে।

দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে

বদল আসছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরেও। আগে এখানে প্রতিদিন তিন হাজার লোককে প্রসাদ খাওয়ানো হত। এখন সেটা কমে সাড়ে সাতশো করা হল। আগে ১০ সিলিন্ডার লাগত। এখন সেটা ৩ সিলিন্ডারে করা হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে মিষ্টি বানাতে।

আরও পড়ুন: Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব
 
এবং বর্গভীমায়

পূর্ব মেদিনীপুরের বর্গভীমা মন্দির কর্তৃপক্ষও জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২১ মার্চের পর থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য সেখানে আর মিলবে না মা বর্গভীমার ভোগ। যাঁরা বুকিং করে রেখেছেন তাঁদের ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গ্যাস-সংকটের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে মায়ের ভোগ-ব্যবস্থা। যদি গ্যাস পাওয়া যায় তারপর আবার ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করবে মন্দির কর্তৃপক্ষ। যদিও এ কথা জেনে হতাশ ভক্তরা জানিয়েছেন, তাঁরা অনেক আশা নিয়ে অনেক দূর দূরান্ত থেকে মায়ের ভোগ পাওয়ার আশায় মন্দিরে আসেন। তাঁরা যদি ভোগ না পান, তবে, নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে তাঁদের। তাই তাঁদের অনুরোধ-কাম-দাবি যে, দ্রুত রান্নার গ্যাস সমস্যার সমাধান করে তাঁদের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করুক মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, এই মন্দিরে দেবীর জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হয় ভোগ। দেবীর প্রসাদ হিসেবে এখানে শোল মাছ রান্না বাধ্যতামূলক। বলির আচার এখন বাতিল হলেও বছরে একবার এখনও বলি হয় এখানে। পূর্ব মেদিনীপুরের মা বর্গভীমা অতি বিখ্যাত মন্দির। বর্গভীমা কালী, মতান্তরে, উগ্র তারা। সমৃদ্ধ শাক্ত ঐতিহ্যের কারণে মেদিনীপুর জেলার অনেক বিপ্লবীই এখানে শপথ নিয়েছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এখানে নিয়মিত আসতেন। স্থানীয় লোকেরা এখনও এই মন্দিরে দুর্গাপূজা, নববর্ষ, কালী পূজা উপলক্ষে বিশাল উৎসব উদ্‌যাপন করেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
IskconDigha Jagannath Templechange in Bhogchange in prasad
পরবর্তী
খবর

LPG Cylinder Price Rise: একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৪১৬ টাকা; ভয়ংকর সংকটে সাধারণ মানুষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ
.

পরবর্তী খবর

FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জি...