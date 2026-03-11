Digha Jagannath Temple ISKCON: গ্যাস-সংকটের জেরে বিরাট পরিবর্তন দীঘা জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনে; বদলে গেল ভোগ
Big Change in Bhog and Prasad Quantity in Digha Jagannath Temple and ISKCON: যুদ্ধের প্রভাব রান্নার গ্যাসে, আর রান্নার গ্যাস-সংকটের কোপ মায়ের মন্দিরের ভোগে। তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দিরে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেল মায়ের ভোগ। ভোগ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত মন্দির কর্তৃপক্ষের।
প্রবীর চক্রবর্তী: ইরান-ইসরাইলআমেরিকা যুদ্ধের (Iran Israel US War) প্রভাব এবার দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে (Digha Jagannath Temple), ইসকনেও (ISKCON)। কোথাও বদলে গেল প্রসাদের ধরন (change in Bhog), কোথাও কমল তার পরিমাণ (change in prasad)। তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের (Tamluk Bargabhima Temple) পরে এবার এই দুই মন্দিরেও নেমে এল যুদ্ধের খাঁড়া। কেন? নিঃসন্দেহে যুদ্ধের প্রভাব (Iran Israel US War)। এবং সবটাই রান্নার গ্যাসের কারণে। ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে রান্নার গ্যাস-সংকটের (LPG Crisis) কোপে বিভিন্ন মন্দিরের ভোগপ্রসাদের ছবিটি।
ইসকনে খিচুড়ি
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে গ্যাস-সংকট। গ্যাসের সিলিন্ডারের কারণে সমস্যা দীঘার জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনে-ও। ইসকনে যেখানে দুপুরে ও রাতে দেওয়া হয় ভাত, ডাল আর চার রকমের সবজি, এবার সেটা বদলে খিচুড়ি করা হচ্ছে।
দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে
বদল আসছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরেও। আগে এখানে প্রতিদিন তিন হাজার লোককে প্রসাদ খাওয়ানো হত। এখন সেটা কমে সাড়ে সাতশো করা হল। আগে ১০ সিলিন্ডার লাগত। এখন সেটা ৩ সিলিন্ডারে করা হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে মিষ্টি বানাতে।
এবং বর্গভীমায়
পূর্ব মেদিনীপুরের বর্গভীমা মন্দির কর্তৃপক্ষও জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২১ মার্চের পর থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য সেখানে আর মিলবে না মা বর্গভীমার ভোগ। যাঁরা বুকিং করে রেখেছেন তাঁদের ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গ্যাস-সংকটের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে মায়ের ভোগ-ব্যবস্থা। যদি গ্যাস পাওয়া যায় তারপর আবার ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করবে মন্দির কর্তৃপক্ষ। যদিও এ কথা জেনে হতাশ ভক্তরা জানিয়েছেন, তাঁরা অনেক আশা নিয়ে অনেক দূর দূরান্ত থেকে মায়ের ভোগ পাওয়ার আশায় মন্দিরে আসেন। তাঁরা যদি ভোগ না পান, তবে, নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে তাঁদের। তাই তাঁদের অনুরোধ-কাম-দাবি যে, দ্রুত রান্নার গ্যাস সমস্যার সমাধান করে তাঁদের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করুক মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, এই মন্দিরে দেবীর জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হয় ভোগ। দেবীর প্রসাদ হিসেবে এখানে শোল মাছ রান্না বাধ্যতামূলক। বলির আচার এখন বাতিল হলেও বছরে একবার এখনও বলি হয় এখানে। পূর্ব মেদিনীপুরের মা বর্গভীমা অতি বিখ্যাত মন্দির। বর্গভীমা কালী, মতান্তরে, উগ্র তারা। সমৃদ্ধ শাক্ত ঐতিহ্যের কারণে মেদিনীপুর জেলার অনেক বিপ্লবীই এখানে শপথ নিয়েছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এখানে নিয়মিত আসতেন। স্থানীয় লোকেরা এখনও এই মন্দিরে দুর্গাপূজা, নববর্ষ, কালী পূজা উপলক্ষে বিশাল উৎসব উদ্যাপন করেন।
