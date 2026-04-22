English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: দলে দলে নাম লেখালেন বিজেপিতে, ভোটের মুখেই শক্তিবৃদ্ধিতে লাভের অংক গুনছে বিজেপি

Big joining in BJP in Balurghat: বালুরঘাট জেলা পার্টি অফিসে নতুন ভোটাররা দলে দলে এসে যোগদান করেন বিজেপিতে। যোগদান প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই যোগদানের ফলে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হবে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 22, 2026, 01:38 PM IST
দলে দলে বিজেপিতে যোগদান, বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি উত্তরে

শ্রীকান্ত ঠাকুর: ভোটের বাকি শুধু একটা রাত। রাত পোহালেই রাজ্য়ে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগেই বিজেপির ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি উত্তরে। ভোটের আগেই এই শক্তিবৃদ্ধিতে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। ভোটবাক্সে এর প্রভাব পড়বে, বলছে রাজনৈতিক মহলও।

Add Zee News as a Preferred Source

মঙ্গলবার প্রচার শেষ হতেই বালুরঘাট জেলা পার্টি অফিসে নতুন ভোটাররা দল বেঁধে এসে যোগদান করলেন বিজেপিতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে বালুরঘাট বিধানসভার অন্তর্গত কামারপাড়া এলাকার প্রায় ৫০ জন যুবক ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার। 

দলে দলে নব্য ভোটারদের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই যোগদানের ফলে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হবে। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী বাপি সরকার মহাশয়, বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বও।

প্রসঙ্গত, ভোটের মুখে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নাসিগ্রামেও রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন ঘটেছে। সিপিএম নেতা শ্রীজিৎ কোনার শাসক শিবিরে যোগ দেওয়ার পরই তাঁর অনুগামীদের একাংশ অভিমানে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন। গত বৃহস্পতিবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন নাসিগ্রামের বাসিন্দা শ্রীজিৎ কোনার। তাঁর এই দলবদলের পরই এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। 

ওই রাতেই সিপিএমের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা কুমকুম মাঝি ও শিখা মণ্ডল বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফার হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে নাম লেখান। শ্রীজিৎ কোনারের দলবদলের পর বাম সমর্থকদের একাংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের অনেককেই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায়। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমরা এখন বিজেপির সঙ্গেই থাকব। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় চাপের মুখে পড়েছে শাসকদলও।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Big joining in BJPbalurghat
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

