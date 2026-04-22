West Bengal Assembly Election 2026: দলে দলে নাম লেখালেন বিজেপিতে, ভোটের মুখেই শক্তিবৃদ্ধিতে লাভের অংক গুনছে বিজেপি
Big joining in BJP in Balurghat: বালুরঘাট জেলা পার্টি অফিসে নতুন ভোটাররা দলে দলে এসে যোগদান করেন বিজেপিতে। যোগদান প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই যোগদানের ফলে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হবে।
শ্রীকান্ত ঠাকুর: ভোটের বাকি শুধু একটা রাত। রাত পোহালেই রাজ্য়ে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগেই বিজেপির ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি উত্তরে। ভোটের আগেই এই শক্তিবৃদ্ধিতে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। ভোটবাক্সে এর প্রভাব পড়বে, বলছে রাজনৈতিক মহলও।
মঙ্গলবার প্রচার শেষ হতেই বালুরঘাট জেলা পার্টি অফিসে নতুন ভোটাররা দল বেঁধে এসে যোগদান করলেন বিজেপিতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে বালুরঘাট বিধানসভার অন্তর্গত কামারপাড়া এলাকার প্রায় ৫০ জন যুবক ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার।
দলে দলে নব্য ভোটারদের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই যোগদানের ফলে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হবে। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী বাপি সরকার মহাশয়, বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বও।
প্রসঙ্গত, ভোটের মুখে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নাসিগ্রামেও রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন ঘটেছে। সিপিএম নেতা শ্রীজিৎ কোনার শাসক শিবিরে যোগ দেওয়ার পরই তাঁর অনুগামীদের একাংশ অভিমানে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন। গত বৃহস্পতিবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন নাসিগ্রামের বাসিন্দা শ্রীজিৎ কোনার। তাঁর এই দলবদলের পরই এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়।
ওই রাতেই সিপিএমের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা কুমকুম মাঝি ও শিখা মণ্ডল বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফার হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে নাম লেখান। শ্রীজিৎ কোনারের দলবদলের পর বাম সমর্থকদের একাংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের অনেককেই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায়। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমরা এখন বিজেপির সঙ্গেই থাকব। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় চাপের মুখে পড়েছে শাসকদলও।
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026 First Phase polling: প্রথম দফায় ১৬ জেলায় কোন ১৫২ কেন্দ্রে ভোট? হেভিওয়েট কারা কারা? জেনে নিন
আরও পড়ুন, Election Commission's Orders to Candidates: ভোটের বিগ ব্রেকিং- প্রথম দফার প্রার্থীদের ৪ দফা কড়া নির্দেশ কমিশনের, ডিজিপিকেও কড়া চিঠি
