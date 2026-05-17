/Indian Railways Big Announcement For Bengal: বাংলার ট্রেনযাত্রীদের জন্য ট্রিপল জ্যাকপট, পালাবদলের পরই ৩ মেগা প্রকল্পে সিলমোহর, সাঁতরাগাছিবাসীর সোনায় সোহাগা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পরই ট্রেনযাত্রীদের জন্য এল দারুণ সুখবর। বাংলার জন্য এবার তিনটি বড় রেল প্রকল্পের অনুমোদন দিল ভারতীয় রেল (Indian Railways)। যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা ও জয়পুরের (Kolkata–Jaipur Train) মধ্যে এক নতুন ট্রেন পরিষেবা, শিলিগুড়ির অদূরে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেললাইনকে দ্বৈত লাইনে রূপান্তর করা এবং রেল পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৃতীয় একটি রেললাইন প্রকল্পের জন্য সমীক্ষা চালানো। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব (Ashwini Vaishnaw) নিজে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে (CM Suvendu Adhikari) এই অনুমোদনের বিষয় জানিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে যাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থার যেমন উন্নতি ঘটবে তেমনই রেল পরিকাঠামোও সুদৃঢ় হবে। উত্তরবঙ্গ-সহ অন্যান্য ব্যস্ত রেল করিডোরের গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিতেও যানজট বা ভিড় কমাতে সাহায্য করবে। এবার এই নিয়ে বিশদে আলোচনা করা যাক।
কলকাতা টু জয়পুর নতুন ট্রেন
তিন অনুমোদিত প্রকল্পের অন্যতম বড় আপডেট নতুন ১৮০৬১/১৮০৬২ সাঁতরাগাছি-খাটিপুরা এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলের অনুমোদন। ট্রেনটি খড়গপুরের উপর দিয়ে কলকাতা (সাঁতরাগাছি) এবং জয়পুর (খাটিপুরা)-এর মধ্যে চলাচল করবে। এই নতুন পরিষেবা বাংলা ও রাজস্থানের মধ্যে পর্যটন-ব্যবসা-শিক্ষার সেতুবন্ধনের সঙ্গেই পরিবারকেও জুড়হে। যাত্রীদের জন্য দূরপাল্লার ভ্রমণের আরও একটি বিকল্প সুবিধা হবে। রেল জানিয়েছে, এই ট্রেন পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে বিদ্যমান রুটগুলির উপর থেকে চাপ কমাতে সাহায্য করবে।
জলপাইগুড়ি–শিলিগুড়ি রেললাইন দ্বৈতকরণ
ভারতীয় রেল প্রায় ৭.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নিউ জলপাইগুড়ি–শিলিগুড়ি রেললাইনটিকে দ্বৈতকরণের (ডাবলিং) অনুমোদন দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল করিডোর এই রুট। কারণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলগামী ট্রেন-সহ বিপুল পরিমাণ যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ভার এই পথই বহন করে। রেল জানিয়েছে, এই লাইনের দ্বৈতকরণ প্রকল্পটি ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে, যানজট ও বিলম্ব কমাবে, পরিচালন দক্ষতা বাড়াবে এবং যাত্রী পরিষেবা আরও মসৃণ করবে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ, সিকিম এবং প্রতিবেশী উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটাবে।
শালবনি–আদ্রা তৃতীয় রেললাইন জরিপের অনুমোদন
এই গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন নিয়ে কথা বলতেই হবে। ১০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শালবনি–আদ্রা তৃতীয় রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত স্থান জরিপ (ফাইনাল লোকেশন সার্ভে) এবং বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট) তৈরির জন্য। প্রস্তাবিত এই তৃতীয় রেললাইনের মূল লক্ষ্যই হল রেল পরিবহণ ক্ষমতা বাড়ানো এবং এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের চাহিদা মেটানো। রেল জানিয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ কাজের আগে এই জরিপের অনুমোদন পাওয়া এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ।
এই প্রকল্পগুলি কীভাবে যাত্রীদের সাহায্য করবে?
রেলের মতে, সদ্য অনুমোদিত এই প্রকল্পগুলি সমগ্র বাংলা জুড়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে, ব্যস্ত রুটগুলিতে যানজট কমাবে, ট্রেনের জন্য লাইনের ধারণক্ষমতা বাড়াবে এবং সময়ানুবর্তিতা ও পরিচালন দক্ষতা উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, এই প্রকল্পগুলো পণ্য পরিবহনের গতি বাড়াতে এবং উত্তরবঙ্গ ও রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করতে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে; যার ফলে যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহন—উভয় ক্ষেত্রেই সুফল মিলবে।
