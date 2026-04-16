Nandigram TMC Candidate Pabitra Kar: ভোটের মুখে বিরাট খবর, নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে নিয়ে বড় আপডেট

Nandigram TMC Candidate Pabitra Kar: ভোটের মুখে বিরাট খবর, নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে নিয়ে বড় আপডেট
West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের বিরুদ্ধে হুমকি এবং ছিনতাইয়ের অভিযোগে দায়ের হয় এফআইআর। সেই FIR খারিজের আবেদন নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পবিত্র কর।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: নজরে ভোট। নজরে নন্দীগ্রাম। নজরে নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর। আর ভোটের মুখেই নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে নিয়ে বড় খবর। বড় আপডেট সামনে এল আদালত সূত্রে।
আদালতে "স্বস্তি" নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের। আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। যদিও নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করতে পারবে পুলিস। এমনটাই নির্দেশ আদালতের। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের বিরুদ্ধে হুমকি এবং ছিনতাইয়ের অভিযোগে দায়ের হয় এফআইআর। সেই FIR খারিজের আবেদন নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হন পবিত্র কর।
প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামে পবিত্র করকে প্রার্থী করে বড় চমক দিয়েছে তৃণমূল। পদ্মফুল-ত্যাগী পবিত্র কর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন। আর তারপরই তাঁকে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামে তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল সর্বজনবিদিত। তাই সেখানে প্রার্থী নিয়ে অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাও ছিল। পদ্মত্যাগী পবিত্র করকে প্রার্থী করে সেখানে বড় চাল চালে তৃণমূল।
সকালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নেন। আর বিকালে প্রার্থীতালিকায় পাওয়া যায় তাঁর নাম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে জানান, নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন পবিত্র কর। এরপরই শুরু হয়ে যায় জোর চর্চা। তৃণমূলের অন্দরে ঢুঁ মেরে জানা যায়, অঙ্ক কষেই পবিত্র করকে নন্দীগ্রামে প্রার্থী করেছে তৃণমূল।
একসময়ে তৃণমূল করতেন পবিত্র কর। নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বয়াল অঞ্চলের নেতা পবিত্র কর। ২০২০ সালে শুভেন্দুর হাত ধরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁর স্ত্রী বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান। নন্দীগ্রামে যে তিন নেতার উপর শুভেন্দু ভরসা করতেন, তাঁদের মধ্যে পবিত্র কর ছিলেন অন্যতম। সেই পবিত্র করকেই ভাঙিয়ে এনে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে নন্দীগ্রামে।
এখন পবিত্র কর ২০২৩ সালে বিজেপির হয়ে বয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রার্থী হওয়ার পরেও তিনি সেই পদ থেকে ইস্তফা দেননি বলে অভিযোগ। নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ ঘিরেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তোলেন, “একই ব্যক্তি একসঙ্গে কীভাবে দুই রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন?” দাবি করেন, চাইলে পবিত্র করের প্রার্থীপদ খারিজ হয়ে যেতে পারে। কারণ তিনি অভিযোগ করেন, পবিত্র কর বিজেপির প্রতীকে পঞ্চায়েত সদস্য হয়েও তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন। যা কিনা আইনবিরুদ্ধ।
শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের পরেই বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করে কমিশন। ওদিকে তাঁর বিরুদ্ধে হুমকি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর ঘিরেও উত্তেজনা ছড়ায়। সেই এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পবিত্র কর। পাশাপাশি, আইনি সুরক্ষা কবচেরও দাবি জানান। আজ আদালত জানিয়ে দিল যে, নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের আপাতত বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। প্রসঙ্গত, আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট নন্দীগ্রামে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)