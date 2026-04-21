West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বড় খবর: নির্বাচনের ২ দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেল বাইক-স্কুটি: চিকিত্সা বা ইমারজেন্সি ছাড়া ছাড় নেই
West Bengal Election 2026 Bike Rallies Banned: সীমান্ত এলাকাগুলোতে ইতিমধ্যেই ‘সিল’ করে দেওয়া হয়েছে এবং ড্রোন নজরদারি চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ এবং নাকা তল্লাশির মাধ্যমে বাইক বাহিনীর দৌরাত্ম্য বন্ধ করাই এখন প্রশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ডামাডোল এখন মধ্যগগনে। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। এই হাইভোল্টেজ নির্বাচনের আগে রাজ্যে অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ ভোটদান সুনিশ্চিত করতে এক নজিরবিহীন ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI)। মঙ্গলবার কমিশনের পক্ষ থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্রথম দফার ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই নির্বাচনী এলাকাগুলোতে মোটরসাইকেল বা দুই চাকার যান চলাচলের ওপর ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।
কমিশনের ‘মাস্টারস্ট্রোক’?
বাংলার ভোট রাজনীতির ইতিহাসে ‘বাইক বাহিনী’ একটি অতি পরিচিত এবং বিতর্কিত শব্দ। অভিযোগ ওঠে, ভোটের আগে দুষ্কৃতীরা বাইকে চড়ে ভোটারদের ভয় দেখানো, এলাকা দখল বা বেআইনি সামগ্রী পাচারের কাজ করে থাকে। বিশেষ করে গলি বা সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে বাইকের জুড়ি মেলা ভার। এই অশুভ সংস্কৃতিতে ইতি টানতেই এবার সরাসরি বাইক চলাচলের ওপরেই ‘কোপ’ বসাল কমিশন।
কখন চালানো যাবে আর কখন নয়?
কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রথম দফার ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই এই নিয়ম বলবৎ হচ্ছে। নিয়মগুলো হল:
১. রাতের কার্ফু: সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকাগুলোতে কোনোভাবেই সাধারণ বাইক চালানো যাবে না। এই সময়টুকুকে কার্যত ‘নো বাইক জোন’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
২. দিনের বেলায় আরোহীহীন যাত্রা: সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাইক চালানো গেলেও, বাইকের পেছনে কোনো আরোহী বা ‘পিলিয়ন রাইডার’ বসানো যাবে না। চালককে একাই যাতায়াত করতে হবে।
৩. র্যালিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা: কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন বাইক র্যালি বা মোটরসাইকেল মিছিল করতে পারবে না।
ছাড় মিলবে যে সব ক্ষেত্রে:
সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে কমিশন কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে। তবে সেক্ষেত্রে প্রমাণ দেখানো বা প্রয়োজনে পুলিশের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।
চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা: কোনও রোগীকে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাইক ব্যবহারে কোনো বাধা থাকবে না।
শিক্ষাক্ষেত্র: স্কুল থেকে শিশুদের আনা-নেওয়ার কাজে অভিভাবকরা বাইক ব্যবহার করতে পারবেন। পিলিয়ন রাইডার হিসেবে শিশু থাকলে কোনো সমস্যা হবে না।
পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান: আগে থেকে নির্ধারিত কোনো বিয়েবাড়ি বা পারলৌকিক ক্রিয়ার মতো অনুষ্ঠানে যাতায়াতে ছাড় মিলবে।
জরুরি পরিষেবা: সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি (বৈধ পাস থাকা সাপেক্ষে) এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
থানার অনুমতি: উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বাইক নিয়ে বের হতে হলে স্থানীয় থানার কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।
তৃণমূলের ‘সুপার এমার্জেন্সি’ কটাক্ষ
নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশিকা সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই পদক্ষেপকে তীব্র আক্রমণ করেছে। তাদের মতে, এটি জনগণের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ এবং ‘সুপার এমার্জেন্সি’-র নামান্তর।
সবথেকে বেশি উদ্বেগের কথা শুনিয়েছেন অ্যাপ-ভিত্তিক ডেলিভারি কর্মীরা। যারা রাতে বাইকে করে খাবার, ওষুধ বা অন্যান্য পণ্য সরবরাহ করেন, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে তাঁদের রোজগার সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ডেলিভারি কর্মীদের দাবি:
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)