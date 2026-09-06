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ভোররাতে বাড়ির দরজায় ঠকঠক! বন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষকে ডাকছে বিশাল এক অজগর? দরজা খুলতেই...

Big Python knocking Door: ভোররাতে বাড়ির ঘরের দরজার সামনে ঠকঠক শব্দ। দরজা খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ। বিশাল আকার অজগর সাপ! রাতের অন্ধকারে আতঙ্ক জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:30 PM IST
ভোররাতে বাড়ির দরজায় ঠকঠক! বন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষকে ডাকছে বিশাল এক অজগর? দরজা খুলতেই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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