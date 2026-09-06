/ভোররাতে বাড়ির দরজায় ঠকঠক! বন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষকে ডাকছে বিশাল এক অজগর? দরজা খুলতেই...

প্রদ্যুত দাস: ভয়ংকর! গল্প, না সত্যি? ভোররাতে বাড়ির ঘরের দরজার সামনে ঠকঠক শব্দ। দরজা খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ। বিশাল আকার অজগর সাপ! রাতের অন্ধকারে আতঙ্ক জলপাইগুড়ি শহর-সংলগ্ন মোহিতনগর এলাকায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে।
ভোররাতে দরজায় ঠকঠক
আজ ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ জলপাইগুড়ির মিশনারি হাসপাতাল-সংলগ্ন মোহিতনগরে এক গৃহস্থের বাড়ির দরজার সামনে একটি বাড়িতে আচমকাই ঠকঠক শব্দ শুনতে পান সেই বাড়ির লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় শব্দ শুনে প্রথমে তাঁদের মনে হয়, হয়তো কেউ এসেছে। কিংবা চোর এল না কি? কী ঘটেছে, সেটা বুঝতে গিয়ে একটা চাপা আতঙ্ক নিয়েই তারা দরজা খুলতে যান। আর গিয়ে যা দেখেন, তাতে তাঁদের চোখ কপালে ওঠে! কী দেখলেন তাঁরা?
দরজায় অজগর
দরজার সামনে এক বিশাল অজগর। তবে, ততক্ষণে চোর-চোর বলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এদিকে আবার মুহূর্তের মধ্যে বিশাল আকৃতির অজগর নিয়েও আতঙ্ক তৈরি হয়! দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিসকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পরিবেশ কর্মী অঙ্কুর দাস। তিনিই সতর্কতার সঙ্গে বিশাল অজগরটিকে উদ্ধার করেন।
ভয়-আতঙ্ক-চাঞ্চল্য
অজগরটি উদ্ধার হওয়ার পর স্বস্তি ফেরে এলাকায়। তবে গভীর রাতে দরজায় ঠকঠক শব্দকে কেন্দ্র করে চোরের আতঙ্ক এবং পরে বিশাল অজগরের দেখা মেলায় ঘটনাটি ঘিরে সব মিলিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
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