/Darjeeling Huge Traffic Jam: দার্জিলিংয়ে নজিরবিহীন ভয়ংকর যানজট, NJP থেকে লাগছে ৭-৮ ঘণ্টা! পর্যটকদের পুরো দিনই নষ্ট ট্র্যাফিক জ্যামে

Darjeeling Huge Traffic Jam: এই গরমে কি দার্জিলিং যাওয়ার কথা ভাবছেন? তাহলে সাবধান! পর্যটকদের পুরো দিনই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ট্র্যাফিক জ্যামে। এনজেপি-বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং যেতে লাগবে ৭-৮ ঘণ্টা!
কায়েস আনসারি, দার্জিলিং: বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে। আর হাতের নাগালেই দীপুদা (দীঘা-পুরী-দার্জিলিং)। পর্যটনপ্রিয় বঙ্গবাসী সুযোগ পেলেই হিমালয়ের কোলের শৈলশহর দার্জিলিংয়ে চলে আসে। আর এখন সেখানে ভরা পর্যটন মরসুম বা 'পিক সিজন'। 'পাহাড়ের রানি'কে দেখতে এখন মানুষের ঢল নেমেছে। তবে এখন দার্জিলিংয়ে এসে অনেকেরই বিচিত্র যানজটের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। প্রবল ট্র্যাফিক জ্যামে এখন পাহাড়ের নাভিশ্বাস উঠেছে। পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে কর্মজীবী-শিক্ষার্থী-ব্যবসায়ীরাও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।
সকলের প্রায় জীবন নাজেহাল
দার্জিলিংয়ের এই যানজট মূলত ঝোরবাংলো জঙ্গল এলাকা (১২ কিমি দূরবর্তী) থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই এলাকা থেকে দার্জিলিং শহরে আসতে প্রায় ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। স্বাভাবিক সময়ে যা লাগে মাত্র ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মতো। প্রতি বছর পর্যটন মরমুসে যানজটের সমস্যা দেখা দিলেও, এই বছর পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কেবল পর্যটকরাই নন, স্থানীয় বাসিন্দারাও একই সমস্যার সম্মুখীন। অফিসযাত্রীরা দুপুরের আগে অফিসে ঢুকতেই পারছেন না। এমনকী স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও যথাসময়ে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসতে পারছে না। অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি পরিষেবার যানবাহনগুলিকেও একই সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। রাংবুল পর্যন্ত যান চলাচল মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও, ঝোরবাংলো এলাকায় পৌঁছলেই যানজট শুরু হয়ে যাচ্ছে। কালিম্পং বা মোরিং থেকে আগত যানবাহনগুলিকে দার্জিলিং শহরে ঢুকতে হলে এই পথটিই ব্যবহার করতে হয়। কারণ শহরে প্রবেশের জন্য অন্য কোনও বিকল্প রাস্তা নেই।
সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত যানজট
গ্যাস সিলিন্ডার বা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী ভারী যানবাহনগুলিও এই পথ দিয়েই চলাচল করে। প্রতি বছরের চেনা ছবিটাই যেন এই বছর নজিরবিহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু করে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা যানজট লেগে থাকছে। যার ফলে বর্তমানে দার্জিলিং পাহাড়ের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যানজট। যেসব পর্যটক এনজেপি বা বাগডোগরা থেকে যাত্রা শুরু করেন, যানজটের কারণে তাদের প্রায় ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ভ্রমণ করতে হচ্ছে। যার ফলে তাদের পুরো একটি দিনই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেসব পর্যটকের ফেরার ট্রেন বা বিমানের টিকিট কাটা রয়েছে, তাদের নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হলে খুব ভোরেই দার্জিলিং ছাড়তে হচ্ছে।
কী পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন?
শহরে যানবাহনের চাপ কমাতে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক শুরু করেছে। গতকাল অনুষ্ঠিত এমনই এক বৈঠকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১ জুন থেকে টাইগার হিলে পর্যটকদের সূর্যোদয়ে দেখাতে নিয়ে আসা যানবাহনগুলির জন্য প্রচলিত টোকেন ব্যবস্থা বাতিলের ঘোষণা করা হয়েছে। জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকার জানিয়েছেন, ক্রমবর্ধমান যানজট সংকট মোকাবিলায় প্রশাসন স্বল্পমেয়াদী ও স্থায়ী, উভয় ধরনের সমাধানের লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'এই সমস্যা সমাধানে প্রত্যেকেরই একটি ভূমিকা রয়েছে। রাস্তার পাশে, বিশেষ করে নো-পার্কিং জোনে কোনও যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত নয়।' এনএইচ ১১০ বরাবর অবৈধ দখলদারির প্রসঙ্গ পানিকার জানিয়েছেন যে, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আগে তারা জরিপ করবে। লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, এই এলাকায় এই প্রথমবার জঙ্গলের ভিতরেও একজন চা-বিক্রেতা গরম চা বিক্রি করতে এসেছেন।
