English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিগ ব্রেকিং: বাতিল ভোটারদের নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের, ভোট দিতে পারবেন তো?

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিগ ব্রেকিং: বাতিল ভোটারদের নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের, ভোট দিতে পারবেন তো?

SIR Tribunal Big Update: দীর্ঘদিন ধরেই ভোটার তালিকায় নাম থাকা না-থাকা এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কিছু জটিলতায় একদল ভোটারের নাম হাইকোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশে বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় বাতিল হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্ট তার বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার পর বিষয়টি পুনরায় বিচার্য হয়ে ওঠে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 18, 2026, 05:56 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিগ ব্রেকিং: বাতিল ভোটারদের নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের, ভোট দিতে পারবেন তো?
বাতিল ভোটাররা কী করবে?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভা নির্বাচন আর ৫ দিন পরেই। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে ভোটার তালিকায় নাম থাকা নিয়ে জটিল বাড়ল। আইনি লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টে বাতিল হওয়া ভোটারদের ভাগ্য নির্ধারণে এবার ট্রাইব্যুনালকে দ্রুত পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাল আদালত। সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের পরবর্তী অধ্যায়ে এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

Add Zee News as a Preferred Source

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ 

দীর্ঘদিন ধরেই ভোটার তালিকায় নাম থাকা না-থাকা এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কিছু জটিলতায় একদল ভোটারের নাম হাইকোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশে বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় বাতিল হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্ট তার বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার পর বিষয়টি পুনরায় বিচার্য হয়ে ওঠে।

এরই ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হন ওই বাতিল হওয়া ভোটাররা। তাঁদের মূল দাবি ছিল, প্রথম দফার ভোটগ্রহণ আসন্ন। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া তাঁদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় তাঁরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন।

আবেদনকারীদের আরজি ঠিক কী?

আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে জানানো হয় যে, তাঁরা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের কাছে নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পেতে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রথম দফার ভোটের আগে তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যদি দ্রুত শুনানি না হয়, তবে ভোট দেওয়ার সুযোগ চিরতরে হাতছাড়া হতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই তাঁরা হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানান যাতে ট্রাইব্যুনালকে দ্রুত শুনানির নির্দেশ দেওয়া হয়।

হাইকোর্টের নির্দেশ

আবেদনকারীদের আর্জি শোনার পর কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে। আদালত জানায়, ভোটাধিকার রক্ষা করা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। সেই প্রেক্ষিতেই আদালতের নির্দেশ:

১. দ্রুত নিষ্পত্তি: সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, আবেদনকারীরা যে আরজি জানিয়েছেন, তা যেন দ্রুত শুনে নিষ্পত্তি করা হয়।
২. প্রথম দফার লক্ষ্য: যেহেতু প্রথম দফার ভোটে এই আবেদনকারীরা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাই সময়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ট্রাইব্যুনালকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।
৩. আবেদন বিবেচনা: আবেদনকারীদের নথিপত্র এবং আইনি অবস্থান খতিয়ে দেখে ট্রাইব্যুনাল যেন অতি দ্রুত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

ভোটের সমীকরণে প্রভাব

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নির্দেশের ফলে কয়েক হাজার ভোটারের ভাগ্য এখন ট্রাইব্যুনালের হাতে। যদি দ্রুত শুনানি সম্পন্ন হয় এবং তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় পুনর্বহাল করার নির্দেশ আসে, তবে প্রথম দফার নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা এবং সমীকরণে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকা বা যেখানে নাগরিকত্ব নিয়ে আইনি বিতর্ক রয়েছে, সেখানে এই রায়ের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে যেন কোনো যোগ্য নাগরিক তাঁর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের পর হাইকোর্টের এই সংবেদনশীল অবস্থান ভোটারদের মনে নতুন করে আশার আলো জুগিয়েছে। এখন দেখার, আদালতের এই ‘অনুরোধ’ বা নির্দেশের পর ট্রাইব্যুনাল কতটা দ্রুততার সঙ্গে এই সংবেদনশীল মামলার নিষ্পত্তি ঘটায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026SIR in BengalSIR TribunalCalcutta high courtAdjudication votersDeleted VotersVoter listElection Commission
পরবর্তী
খবর

Asit Mazumdar Hospitalized: তরুণ তুর্কি দেবাংশুর প্রচারে ছুটতে ছুটতে অসুস্থ অসিত, হাসপাতালের বিছানায় কাহিল
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখেই বিশাল মাপের ভাঙন! তৃণমূল ছেড়ে দলে দলে যোগ ব...