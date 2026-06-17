/Manas Bhunia: চাকরি দুর্নীতিতে মানস ভুঁইঞাও! লাখ লাখ টাকার প্রতারণা, থানায় অভিযোগ- জোর চাঞ্চল্য

ই.গোপী: চাকরির টোপে ৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। কাঠগড়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইঞা ও দুই তৃণমূল। চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে।
তৎকালীন মন্ত্রী তথা মানস রঞ্জন ভুঁইয়া এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকার এক বাসিন্দা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগকারী বিকাশ কুমার টুং, সবং বিধানসভার ১৬ নম্বর বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা।
তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর স্ত্রী মঞ্জু সাহু টুংকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, তৎকালীন মন্ত্রী ডা. মানস রঞ্জন ভুঁইয়ার মধ্যস্থতায় এবং তৃণমূল নেতা শেখ আবু কালাম বক্স ও ভোলানাথ দের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়।
অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১ মার্চ ২০২৬ তারিখে ‘CISB Services Private Limited’-এর অধীনে স্টুয়ার্ড পদে তেমাথানী ইরিগেশন বাংলোয় কাজে যোগ দেন মঞ্জু সাহু টুং। তাঁর ওয়ার্কম্যান রেজিস্টার নম্বর ছিল CISB/WB-46। পরিবারের দাবি, চাকরিতে যোগদানের পর নিয়মিত কাজ করলেও মাত্র দু'মাসের মাথায় গত ৬ মে তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর চাকরি বাতিল করা হয়েছে।
এমনকি চাকরি বাতিলের নির্দেশের কপিও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, মার্চ মাসের বেতন হিসেবে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার ৭৪৭ টাকা জমা পড়ে। কিন্তু হঠাৎ চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই পরিবারটি চরম মানসিক ও সামাজিক চাপে পড়ে বলে অভিযোগ।
অভিযোগকারী বিকাশ কুমার টুং দাবি করেছেন, এই পরিস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী চরম মানসিক অবসাদে ভুগছেন এবং তিনি আশঙ্কা করছেন যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে যেতে পারে। পুরো ঘটনায় সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তবে অভিযোগের বিষয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া এবং অভিযুক্ত দুই তৃণমূল নেতার কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
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