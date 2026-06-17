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Mansas Bhunia: চাকরি দুর্নীতিতে মানস ভুঁইঞাও! লাখ লাখ টাকার প্রতারণা, থানায় অভিযোগ- জোর চাঞ্চল্য

Fraud allegation against Mansas Bhunia: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়। নির্বাচনে হারতেই চাকরি বাতিল!

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 17, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:06 PM IST
Mansas Bhunia: চাকরি দুর্নীতিতে মানস ভুঁইঞাও! লাখ লাখ টাকার প্রতারণা, থানায় অভিযোগ- জোর চাঞ্চল্য
Image Credit: মানস ভুঁইঞা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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