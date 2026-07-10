/শওকতই মূল ষড়যন্ত্রকারী, বিস্ফোরণের পর লাশ সরানো হয়েছিল অন্য জেলায়: বিজয়গঞ্জ বিস্ফোরণ মামলায় বিস্ফোরক তথ্য

পিয়ালি মিত্র: বিজয়গঞ্জ বিস্ফোরণ মামলায় ধৃত ভাঙড়ের প্রভাবশালী নেতা শওকত মোল্লার জামিনের আবেদনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার এনআইএ (NIA) আদালতে দুই পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র সওয়াল-জবাব। একদিকে শওকতের আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেল একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানবিক খাতিরে অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছিলেন এবং এই গ্রেফতারি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র পাল্টা দাবি, শওকতই এই গোটা ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁকে কোনওভাবেই জামিন দেওয়া উচিত নয়।
শওকতের আইনজীবীর যুক্তি:
শওকত মোল্লার পক্ষে আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী জানান, এই ঘটনার সঙ্গে শওকতের কোনও সরাসরি যোগ নেই। ঘটনার দিন তাঁর মক্কেলের কাছে একটি ফোন এসেছিল, যেখানে একজন অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স চেয়ে পাঠানো হয়। একজন দায়বদ্ধ জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে সেই অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছিলেন। এমনকি এনআইএ-র তদন্তেও এটি স্পষ্ট যে শওকত কেবল একটি অ্যাম্বুলেন্সই পাঠিয়েছিলেন।
আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, যদি শওকত মোল্লাই এই ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী হতেন, তবে ঘটনার পরপরই কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হল না? কেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হল? এই গ্রেফতারির সময়কাল নিয়েই প্রশ্ন তুলে তিনি দাবি করেন, এটি সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ। শওকতকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতেই এই মামলা ও গ্রেফতারি বলে তিনি আদালতে সওয়াল করেন।
এনআইএ-র পাল্টা দাবি:
শওকতের আইনজীবীর এই সমস্ত যুক্তিকে পুরোপুরি খারিজ করে দেন এনআইএ-র আইনজীবী। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, শওকত মোল্লা একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং তাঁর প্রভাব তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারে। তিনি শুধুই একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সাহায্য করেছেন-- তেমন নয়, বরং এই পুরো বিস্ফোরণকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী এবং ষড়যন্ত্রকারী। অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে নিয়ে শওকত নিজেই বোমা তৈরির কাজ করাচ্ছিলেন বলে এনআইএ আদালতে অভিযোগ আনে।
এনআইএ-র আইনজীবী আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনে জানান, বিস্ফোরণের ঘটনার পর পরিস্থিতি ধামাচাপা দিতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মৃতদেহ এক জেলা থেকে অন্য জেলায় সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আর এই পুরো প্রক্রিয়ার পেছনে শওকতের সরাসরি হাত ছিল।
তদন্তের অগ্রগতি ও জামিনের বিরোধিতা
আদালতে শওকতের জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে এনআইএ জানায়, কেস ডায়েরিতে তদন্তের অভাবনীয় অগ্রগতির কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এই অপরাধের পেছনে পুরো চক্র কী ভাবে কাজ করছিল এবং কী ভাবে গোটা ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাদের হাতে এসেছে।
তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, শওকতের বিরুদ্ধে একাধিক অকাট্য তথ্য ও প্রমাণ ইতোমধ্যেই হাতে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের স্বার্থে এবং প্রভাবশালী তকমা থাকার কারণে শওকত মোল্লাকে কোনওভাবেই জামিন দেওয়া যাবে না।
আদালত দুই পক্ষের বক্তব্যই গুরুত্ব সহকারে শুনেছে। এখন দেখার, এনআইএ-র দেওয়া কেস ডায়েরি ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে আদালত শওকত মোল্লার জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে নাকি তাকে আরও কিছুদিন শ্রীঘরেই কাটাতে হয়।
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