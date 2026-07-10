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শওকতই মূল ষড়যন্ত্রকারী, বিস্ফোরণের পর লাশ সরানো হয়েছিল অন্য জেলায়: বিজয়গঞ্জ বিস্ফোরণ মামলায় বিস্ফোরক তথ্য

Saokat Molla in NIA Case: শওকতের আইনজীবীর এই সমস্ত যুক্তিকে পুরোপুরি খারিজ করে দেন এনআইএ-র আইনজীবী। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, শওকত মোল্লা একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং তাঁর প্রভাব তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 10, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:55 PM IST
শওকতই মূল ষড়যন্ত্রকারী, বিস্ফোরণের পর লাশ সরানো হয়েছিল অন্য জেলায়: বিজয়গঞ্জ বিস্ফোরণ মামলায় বিস্ফোরক তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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