/জনগণনার কাজে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত: স্কুল সামলে জনগণনা নয়? কী নির্দেশিকা জারি করল বিকাশ ভবন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: রাজ্যের জনগণনা বা সেনসাসের কাজে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল বিকাশ ভবন। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতরের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, জনগণনার প্রথম পর্বের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও সরকারি আধিকারিকদের বদলি বা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। এর ফলে যেসব শিক্ষক ও কর্মী বর্তমানে জনগণনার কাজে যুক্ত থেকে বদলির আবেদন করেছিলেন, তাঁদের এই প্রক্রিয়াটি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকছে।
বদলির উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ
স্কুল শিক্ষা দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, সেনসাসের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের প্রথম দফার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনওভাবেই বর্তমান পদ বা দায়িত্ব থেকে সরানো যাবে না। প্রথম পর্বের এই কাজ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্কুল শিক্ষা দফতরের আওতাধীন সমস্ত কর্তৃপক্ষকে এই নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
তবে যাঁরা জনগণনার কাজে নিযুক্ত নন এবং 'উৎসশ্রী' পোর্টালে সাধারণ নিয়মমাফিক বদলির আবেদন করে রেখেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই স্থগিতাদেশ কার্যকর হবে কি না, তা নিয়ে শিক্ষক মহলে প্রশ্ন রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, যাঁদের সেনসাস ডিউটি নেই, তাঁদের স্বাভাবিক বদলি প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা থাকার কথা নয়।
আদালতের ক্ষোভ ও পূর্ববর্তী নির্দেশ প্রত্যাহার
এর আগে স্কুল শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা ৩ আগস্টের এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, শিক্ষকদের স্কুলের নিয়মিত পঠনপাঠন ও কাজকর্ম শেষ করে তার পর জনগণনার দায়িত্ব সামলাতে হবে।
এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে শিক্ষক সংগঠনগুলো আদালতের দ্বারস্থ হয়। অতিরিক্ত কাজের বোঝা এবং সময় নিয়ে তৈরি হওয়া এই জটিলতায় কলকাতা হাইকোর্টও রাজ্যের ভূমিকার সমালোচনা করে।
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষক সমাজের আপত্তির মুখে রাজ্য সরকার দ্রুত নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে। আগের বিতর্কিত নির্দেশটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং জানানো হয় যে, জনগণনার কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের ‘অন ডিউটি’ (On Duty) হিসেবে গণ্য করা হবে।
অর্থাৎ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর স্কুলের দায়িত্ব সামলানোর পর অতিরিক্ত সময় দিয়ে সেনসাসের কাজ করতে হবে না; সেনসাস কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ও সময়সূচি অনুযায়ী তাঁরা সরাসরি জনগণনার কাজেই নিযুক্ত থাকবেন।
মাঠপর্যায়ে কাজের অগ্রগতি
চলতি বছরের ১৬ আগস্ট থেকে রাজ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের একাংশের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, ফিল্ডে নেমে কাজ করলেও যথাযথ সরকারি স্বীকৃতি ও সুরক্ষামূলক নির্দেশিকা মিলছিল না। বিকাশ ভবনের নতুন স্পষ্ট নির্দেশিকা আসার পর সেই অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে।
প্রশাসনিক এই পদক্ষেপের ফলে একদিকে যেমন ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেনসাস কর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বিভ্রান্তি কাটল, তেমনই শিক্ষকদের ‘অন ডিউটি’ সুবিধা সুনিশ্চিত হওয়ায় জনগণনার কাজ আরও গতি পাবে বলে মনে করছে প্রশাসন।
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