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জনগণনার কাজে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত: স্কুল সামলে জনগণনা নয়? কী নির্দেশিকা জারি করল বিকাশ ভবন?

West Bengal Teacher's census duty: স্কুল শিক্ষা দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, সেনসাসের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের প্রথম দফার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনওভাবেই বর্তমান পদ বা দায়িত্ব থেকে সরানো যাবে না। প্রথম পর্বের এই কাজ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:09 PM IST
জনগণনার কাজে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত: স্কুল সামলে জনগণনা নয়? কী নির্দেশিকা জারি করল বিকাশ ভবন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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