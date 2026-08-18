/কলিম্পংয়ে পাহাড়ি পথে বাঁক নিচ্ছিলেন বাইক আরোহী, বিকট শব্দে উপর থেকে মেনে এল বিরাট ধস, মুহূর্তেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাহাড়ি পথ বেয়ে আনমনে যাচ্ছিলেন বাইক আরোহী। মাথার উপর থেকে আচমকাই বিকট শব্দে নেমে এল ধস। বিরাট মাটি, পাথর স্রোত নেমে এল রাস্তায়। সেই ধ্বংসস্তূপে গড়িয়ে পড়ল খাদে। বিপদ আন্দাজ করে লাফিয়ে বাইক ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রাণে বাঁচলেন বাইকার। কালিম্পংয়ের সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায়।
ভয়ংকর ওই ধস ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে হঠাত্ই একটি বাঁকে মাথায় উপ থেকে নেমে এল বিকট ধস। ঠিক সময়ই ওইজায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বাইক আরোহী। হালকা শব্দ কানে যেতেই মুহূর্তে বাইকচালক সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বাইক ফেলে লাফিয়ে কোনওক্রমে বেরিয়ে আসনে। ধসের কারণে ওই রাস্তাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পথচারীরা দৌড়তে শুরু করেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রাস্তায় বিরাট মাটি পাথর জমে যায়।
Today, a biker narrowly escaped as debris suddenly came crashing down on the road as a massive landslide was reported at Bindu in Kalimpong district, West Bengal, India. pic.twitter.com/tKD10yfgfm— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 17, 2026
এই ধসের ঘটনাটি ঘটে কালিম্পং জেলার বিন্দু এলাকায়। সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ওই রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এমন ধসের কারণে যাতায়াতকারী মানুষদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার জোজিলা পাসের কাছে সোনামার্গের রাঙ্গা মোড় এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে এলাকায় ধস, প্রবল কাদা-ধস এবং স্থানীয় নদীগুলিতে আচমকা জলস্তর বেড়ে যায়। শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়কের রাঙ্গা মোড় অংশে বিশাল ধস নামে। এর ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে যান চলাচল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাহাড় থেকে হাজার হাজার টন পাথর ও ধ্বংসাবশেষ নেমে এসে সড়কটিকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে দেয় এবং যানবাহন চলাচল থমকে যায়।
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় বাসিন্দাদের নদীর তীর ও নালা বা জলাশয়গুলির কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য সতর্কতার অংশ হিসেবে শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়কে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়।
এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ধস নামার পরই উদ্ধারকারী দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। তবে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও রাস্তার ওপর জমে থাকা ধ্বংসাবশেষের কারণে শ্রীনগর ও লেহের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়।
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