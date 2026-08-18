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কলিম্পংয়ে পাহাড়ি পথে বাঁক নিচ্ছিলেন বাইক আরোহী, বিকট শব্দে উপর থেকে মেনে এল বিরাট ধস, মুহূর্তেই...

Kalimpong Landslide: এই ধসের ঘটনাটি ঘটে কালিম্পং জেলার বিন্দু এলাকায়। সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ওই রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 18, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:20 PM IST
কলিম্পংয়ে পাহাড়ি পথে বাঁক নিচ্ছিলেন বাইক আরোহী, বিকট শব্দে উপর থেকে মেনে এল বিরাট ধস, মুহূর্তেই...

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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