Biman Bose: শূন্যের গেরো কাটিয়ে রাজ্যে খাতা খুলতে পারবে বামেরা? অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা দিলেন বিমান বসু, বললেন মহাশূন্য-তত্ত্ব

Biman Bose in Dankuni: 'মহাশূন্যে বিচরণ করার সময় এটা নয়'! দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ডানকুনিতে এসে এ কথা বললেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। সেখ আসিফ আলির সমর্থনে ডানকুনি থেকে ঘোষপাড়া রবিবাসরীয় প্রচার করলেন বিমান বসু।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 19, 2026, 05:48 PM IST
মহিলা বিল নিয়ে কী বললেন বিমান বসু?

বিধান সরকার: ভোটের (wb assembly election 2026) ঢাকে কাঠি অনেকদিনই পড়ে গিয়েছে। এখন একেবারে দামামা বেজে গিয়েছে। চারিদিকে তারই নিনাদ। আজ, রবিবার  বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু (Left Front Chairman in West Bengal Biman Bose) গিয়েছিলেন ডানকুনি। সেখ আসিফ আলির সমর্থনে ডানকুনি থেকে ঘোষপাড়া রবিবাসরীয় প্রচার করেন বিমান বসু। সেখানেই তিনি বলেন, মহাশূন্যে বিচরণ করার সময় এটা নয়!

দিল্লি রোড চৌমাথা থেকে

ডানকুনির দিল্লি রোড চৌমাথা থেকে শুরু হয়ে চন্ডীতলার ঘোষপাড়া পর্যন্ত চলে এই প্রচার। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ছাড়াও এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলার বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী শেখ আসিফ আলি। হুগলি জেলা সিপিআইএম সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ।

মহিলা সংরক্ষণ বিল

লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস পাস হয়নি। গতকাল জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একযোগে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করেন তিনি। মোদীর দাবি, 'কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে এবং সমাজবাদী পার্টির মতো দলগুলির স্বার্থপর রাজনীতির জন্য দেশের নারীশক্তির ক্ষতি হল'।

মোদীর তীব্র সমালোচনা

এই প্রসঙ্গে আজ বিমান বসু বলেন, আগে হয়েছে তো, এক তৃতীয়াংশ পাশ হয়ে আছে। উনি নির্বাচনে প্রহসন না করে, মানুষকে ভুল না বুঝিয়ে, পুরনো যে পাশ করা বিলটা আছে, সেটা কার্যকরী করলে মা-বোনেদের সুবিধা হত। এখন একটু বাড়তি কথা বলে মানুষের মন জয় করার জন্য ভিন্ন পথে এই চেষ্টা কেন?

বামেদের ভোট কি ফিরবে?

বামেদের ভোট কি ফিরবে? বিমান বলেন, 'এভাবে বিচার করা যায় না। আমি শুনেছি, বিভিন্ন সংস্থা যে কাজ করে, তাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। বিভিন্ন স্যাম্পেল তারা পাচ্ছে, সমস্যায় পড়ছে আবার তারা তথ্য সংগ্রহ করছে। সেখানে আমি দুম করে একজন পণ্ডিতের মতো কথা বলে দেব-- এটা হয় না।'

'আর নয়...'

শূন্যের গেরো কাটিয়ে রাজ্যে খাতা খুলতে পারবে বামেরা? বিমান বলেন, 'এখনই এটা বলা যায় না। প্রথম ভোটগ্রহণ ২৩ তারিখ, দ্বিতীয় ২৯ তারিখ। তবে এটা খুব জোর দিয়ে বলা যায়, মহাশূন্যে বিচরণ করা সময় গত হয়েছে, আর নয়।'

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

