/সামান্য ভুলে অগ্নিশর্মা শিক্ষিকা! অকথ্য মারে অজ্ঞান দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র, বিরাটিতে তুলকালাম

সৌমেন ভট্টাচার্য: ফের বিতর্কে শিক্ষাগন। স্কুল শিক্ষিকার মারের চোটে অসুস্থ দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। শিক্ষিকার শাস্তির দাবিতে নিমতা থানার সামনে বিক্ষোভ। বিরাটি ইউপি বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষিকা বর্ণালী মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তিনি গত বুধবার ক্লাস চলাকালীন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে মারধর করেন। যার জেরে স্কুলের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ওই খুদে পড়ুয়া।
গত বুধবার বিরাটি ইউপি বিদ্যালয়ে ঘটনাটি ঘটে। ইংরেজি শিক্ষিকা বর্ণালী মণ্ডল আট বছরের ছাত্রকে মারধর করে। স্কুলের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে যায় ওই ছাত্রর। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে অভিযুক্ত শিক্ষিকার শাস্তির দাবিতে নিমতা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রীর পরিবার।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ইংরেজি শিক্ষিকা বর্ণালী মণ্ডলকে ইতোমধ্যেই আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যে, কী কারণে তিনি এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। তবে এই ধরণের ঘটনা প্রথম নয়। বর্ণালী মণ্ডলের বিরুদ্ধে আগের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এর আগে তিনি বেশ কিছু ছাত্রকে মারধর করেছেন। এমনকী নিজের গা-হাত-পা পর্যন্ত টিপিয়েছেন।
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানিয়েছেন, এই ধরণের ঘটনা নিয়ে তাঁর কাছে আগে কোনওদিন কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে তিনি এই ঘটনা নিয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরের বর্ণালী মণ্ডলের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবেন।
আক্রান্ত ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, সকালে ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়েছিলাম। সাড়ে ৮টা নাগাদ আমার কাছে ফোন আসে যে, ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জানতে পারি যে, ছেলেকে ইংরেজি টিচার কিছু লিখতে দিয়েছিল। কিন্তু সে ভুল লেখে। তা দেখেই অগ্নিশর্মা হয়ে যান শিক্ষিকা। প্রথমে মেয়ের দু'গালে চড় মারেন। তারপর ঘাড় ধরে নীচু করে আঘাত করেন। এতেই মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ওকে ওখানেই রেখে দিয়েছিলেন। খানিকক্ষণ পর কোলে করে নিয়ে গিয়ে জল দেন। তারপর আমাদের ফোন করেন।
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