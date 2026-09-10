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সামান্য ভুলে অগ্নিশর্মা শিক্ষিকা! অকথ্য মারে অজ্ঞান দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র, বিরাটিতে তুলকালাম

বিরাটি ইউপি বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষিকা বর্ণালী মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। গতকাল স্কুলে ক্লাস চলাকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে মারধর করা হয়। এরপর স্কুলের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ওই ছাত্র। পরিবারের লোকজন পুরো বিষয়টি নিয়ে নিমতা থানায় অভিযোগ জানায়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 10, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:43 AM IST
সামান্য ভুলে অগ্নিশর্মা শিক্ষিকা! অকথ্য মারে অজ্ঞান দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র, বিরাটিতে তুলকালাম
Image Credit: অভিযুক্ত শিক্ষিকা বর্ণালী মণ্ডল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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