/তারকেশ্বরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, প্রধানমন্ত্রীকে একপলক দেখতে চড়া রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে বীরবাহা হাঁসদা

বিধান সরকার: ঘরের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে একঝলক দেখতে হাজার হাজার মানুষ ঠা ঠা রোদ দাঁড়িয়ে রইলেন তারকেশ্বেরের জনসভায়। সুযোগ ছাড়তে রাজি নয় বীরবাহা হাঁসদাও। সেও এসেছে বাবার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে এক পলক দখতে।
নির্ধারিত সময়ের পঁচিশ মিনিট পর তারকেশ্বরের মাঠে নামল প্রধানমন্ত্রীর চপার। বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস নিয়ে হেলি প্যাডের আরো কাছের যাওয়ার চেষ্টা করলেন কেউ কেউ। লাঠি মেরে তাদের বিরত করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবুও আটকানো গেলো না তাদের। হেলি প্যাড ঘেরা ছিল বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে। সেই ব্যারিকেডের কাছে চলে গেলেন অনেকেই। উদ্দেশ,একটু কাছ থেকে মোদীকে দেখা।
চপারের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন মোদি। আওয়াজ উঠল মোদি মোদি। দর্শকদের ভীড়ে দেখা গেল অনেক ছোটো শিশুকে নিয়ে এসেছেন তাদের মা-বাবা। তারকেশ্বরের বাসিন্দা অজয় হাঁসদা তার মেয়ে বীরবাহাকে কোলে করে নিয়ে এসেছিলেন। অজয় বলেন, একজন আদিবাসী মহিলা উঠে আসছে দেখে মেয়ের নাম রেখেছিলাম বীরবাহা। তৃণমূলের নেতারা যেরকম কর্ম করেছে সেরকম ফল পাচ্ছে। মোদিকে দেখতে এসেছিলাম, কারণ তাঁকে ভালো লাগে।
ছোটো শিশু নিয়ে গরমে প্রায় আড়াই ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন মল্লিকা বৈদ্য। প্রধানমন্ত্রীর চপার নামতে আবছা দেখতে পান। অনেকটা দূর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তবু যেটুকু দেখা গেছে তাতেই খুশি তিনি।
মোদি এসেছিলেন তারকেশ্বরে রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গ দিবস হচ্ছে শৈব তীর্থে। এতেই খুশি তারকেশ্বরবাসী। আশা আরো উন্নতি হবে। কাশী বিশ্বনাথের মত তারকেশ্বরের উন্নয়ন চাইছেন তারা। জেলার বাইরে থেকে যারা এসেছেন তারাও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে আসেন। তবে এত ভীড় ছিল অনেকে ভিতরে ঢুকতে পারেননি। হেলিপ্যাডে মোদি দর্শন করে বাড়ির পথ ধরেন।
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