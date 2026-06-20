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তারকেশ্বরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, প্রধানমন্ত্রীকে একপলক দেখতে চড়া রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে বীরবাহা হাঁসদা

Narendra Modi in Bengal: ছোটো শিশু নিয়ে গরমে প্রায় আড়াই ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন মল্লিকা বৈদ্য। প্রধানমন্ত্রীর চপার নামতে আবছা দেখতে পান। অনেকটা দূর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তবু যেটুকু দেখা গেছে তাতেই খুশি তিনি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 20, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:12 PM IST
তারকেশ্বরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, প্রধানমন্ত্রীকে একপলক দেখতে চড়া রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে বীরবাহা হাঁসদা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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