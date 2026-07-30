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পার্থ-অর্পিতার রেকর্ড ভাঙতে পারল টুলু-মিনার জুটি? দুর্নীতির পর্দাফাঁস হতেই সামনে বিস্ফোরক তথ্য

Birbhum Cash Recovery: বীরভূমের পাথর শিল্পে জাল ডিসিআর (DCR) স্লিপ ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হত। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল টোল গেটগুলো নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করতেন। সম্প্রতি তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:49 AM IST
পার্থ-অর্পিতার রেকর্ড ভাঙতে পারল টুলু-মিনার জুটি? দুর্নীতির পর্দাফাঁস হতেই সামনে বিস্ফোরক তথ্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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