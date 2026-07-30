/পার্থ-অর্পিতার রেকর্ড ভাঙতে পারল টুলু-মিনার জুটি? দুর্নীতির পর্দাফাঁস হতেই সামনে বিস্ফোরক তথ্য

পিয়ালী মিত্র: বীরভূম বিপুল পরিমাণে নগদ ও সোনা উদ্ধারে তোলপাড়। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার বাড়ির মালিক মিনার মণ্ডল। সিল করে দেওয়া হয়েছে মিনারের বাড়িও। ধৃত মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় বিপুল পরিমাণ সোনার বিস্কুট ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে বাজেয়াপ্ত করা এই সম্পত্তির অঙ্ক ৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন কীভাবে এল এত টাকা?
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, বীরভূমের হেভিওয়েট পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের আত্মীয় এই মিনার মণ্ডল। তবে জানা গিয়েছে, মিনারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা টুলু মণ্ডলের। এই অভিযোগ করেন খোদ মিনারের স্ত্রী। তিনি জানান, এই টাকা আমাদের নয়। আমরা কোনওদিন খুলেও দেখিনি। টুলু মণ্ডল নিজে এসে এই ব্যাগ রেখে যান। এবং জানিয়েছিল যে এই ব্যাগে দরকারি কাগজপত্র আছে। এক বছর আগে এসে এই ব্যাগ রেখে যান।
কীভাবে চলত অর্গানাইজড ক্রাইম সিন্ডিকেট? আসত কোটি কোটি টাকা?
আসল খেলা ডিসিআর দুর্নীতিতেই। তাতেই সরকার হারাত কোর্টি কোটি রাজস্ব! বীরভূমের পাথর শিল্পকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল ডিসিআর (Demand Collection Register) ব্যবস্থা।
বাম আমলে কী ছিল ব্যবস্থা?
বামফ্রন্ট সরকারের সময় স্টোন কোয়ারি বা পাথর খনির লিজধারীদের কাছ থেকে সরকার সরাসরি শুল্ক আদায় করত ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর। এরপর ক্রাশার থেকে পাথরবোঝাই লরি বেরোনোর সময় স্থানীয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বাণিজ্যিক কর আদায় করত। সেই করের চালান প্রতিটি লরির সঙ্গে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।
তৃণমূল আমলে বদল করা হয় সেই নিয়মের। কী বদল হয়?
তৃণমূল সরকারের সময় টন বা কিউবিক মিটার পিছু অতিরিক্ত একটি শুল্ক চালু হয়। সেই শুল্কও আদায় করত ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর। ২০১৬ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন টোল গেট পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সরকারের বক্তব্য ছিল, যাতে কোনও লরি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে।
কোথা থেকে শুরু দুর্নীতির অভিযোগ?
পাথর ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল। তাঁদের দাবি, তৎকালীন শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে টুলু মণ্ডল একের পর এক টোল গেট পরিচালনার দায়িত্ব পান। প্রথমে সাতশোল এলাকার টোল গেট, পরে আরও কয়েকটি টোল গেট তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসে। সেখান থেকেই তাঁর আর্থিক সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটে বলে অভিযোগ।
কী ছিল অভিযোগের পদ্ধতি?
অভিযোগ, লরি থেকে নিয়মমতো শুল্ক আদায় করা হলেও চালকদের হাতে দেওয়া হত জাল ডিসিআর। অর্থাৎ কাগজে-কলমে সরকারি রাজস্ব দেখানো হলেও সেই অর্থের বড় অংশ সরকারি কোষাগারে পৌঁছত না। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই জালিয়াতিতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের কিছু কর্মীরও যোগসাজশ ছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বেসরকারি টোল অপারেটরদের সঙ্গে মিলেই জাল ডিসিআর তৈরি করা হত।
কত টাকার দুর্নীতির অভিযোগ?
পাথর ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্তমানে প্রতি টন পাথরের জন্য প্রায় ২৫০ পর্যন্ত শুল্ক নেওয়া হত। একটি ১৬ চাকার লরি গড়ে ৩২ টন এবং ১৮ চাকার লরি প্রায় ৪০ টন পাথর বহন করে। সেই হিসেবে প্রতি লরি থেকে ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত শুল্ক আদায় হওয়ার কথা। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩,০০০ লরি ওই এলাকা থেকে পাথর পরিবহণ করে। অর্থাৎ প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকা রাজস্ব সরকারের কোষাগারে জমা পড়ার কথা থাকলেও, অভিযোগ অনুযায়ী তার সামান্য অংশই সরকারি হিসাবে দেখানো হত। বাকি অর্থ কোথায় যেত, তা নিয়েই তদন্ত চলছে।
সরকার বদলের পর কী পরিবর্তন?
নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে বেসরকারি সংস্থার হাত থেকে টোল গেট পরিচালনার দায়িত্ব ফিরিয়ে নেয়। বর্তমানে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব, পরিবহণ-সহ চারটি সরকারি দফতরের আধিকারিকরা যৌথভাবে সেই দায়িত্ব পালন করছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আগের ব্যবস্থায় যেখানে দৈনিক রাজস্ব আদায় কয়েক লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, নতুন ব্যবস্থা চালুর পর তা বেড়ে একাধিক দিনে ২ থেকে ৩ কোটির কাছাকাছি পৌঁছেছে।
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