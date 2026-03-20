Birbhum Accident: মায়ের হাত ধরে রাস্তা পেরচ্ছিল সাতের মেয়ে, ছুটে এল দানব টেম্পো, বাড়ির সামনেই সব শেষ

Birbhum Accident: মায়ের হাত ধরে রাস্তা পেরচ্ছিল সাতের মেয়ে, ছুটে এল দানব টেম্পো, বাড়ির সামনেই সব শেষ
7 year old girl died in road accident in Birbhum: মায়ের হাত ধরেই রাস্তা পেরচ্ছিল সুলতানা। সেইসময় দ্রুতগতিতে ছুটে আসে একটি টেম্পো। ধাক্কা মারে সুলতানাকে।
প্রসেনজিৎ মালকার: স্কুলের কার্ডে এখনও জ্বলজ্বল করছে হাসিমুখের ছবি। লেখা নাম ও রোল নাম্বার। নাম সুলতানা। রোল নাম্বার ২। কিন্তু কাল থেকে এই কার্ডের আর কোনও ব্যবহার হবে না। শুক্রবারের অভিশপ্ত সকাল এক মুহূর্তে কেড়ে নিয়েছে ছোট্ট সুলতানাকে। মায়ের চোখের সামনেই চোখের নিমেষে সব শেষ। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের লাভপুরে।
কী ঘটেছে?
মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৭ বছরের ছোট্ট সুলতানার। মায়ের হাত ধরেই রাস্তা পেরচ্ছিল সুলতানা। সেইসময় যমদূতের মতো ঘাড়ে উঠে আসে একটি টেম্পো। দ্রুতগতিতে ছুটে আসা ওই টেম্পো ধাক্কা মারে সুলতানাকে। বাড়ির সামনে ঘটে যায় এই মর্মান্তিক ঘটনা। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বাড়ির সামনে মায়ের সঙ্গে রাস্তা পার হচ্ছিল মেয়েটা। সেই রাস্তা পার হওয়ার সময়ই চৌহাট্টার দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি টেম্পো গাড়ি ধাক্কা মারে ছোট্ট সুলতানাকে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় সে।
বিক্ষোভ স্থানীয়দের
সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ লাভপুর থানার ধনডাঙা গ্রামে চৌহাট্টা-সাঁইথিয়া সড়কের পাশে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা ছোট্ট সুলতানাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বছর সাতেকের ওই শিশুকন্যার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এরপরই তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।
পুলিসের ভূমিকা
এলাকায় ব্যাপক জনরোষ তৈরি হয়। অভিযুক্ত গাড়িটিকে আটক করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীরা টায়ার জ্বালিয়ে ও রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন চৌহাট্টা-সাঁইথিয়া সড়ক। এর ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। ওদিকে দুর্ঘটনার পর থেকেই গাড়িচালক পলাতক। ঘটনাস্থলে রয়েছে লাভপুর থানার পুলিস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
বর্ধমানেও দুর্ঘটনা
ওদিকে বর্ধমানের কালনার বেগপুর বেলেডাঙার বিটড়া এলাকাতেও বৃহস্পতিবার দুপুরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে শাকিল শেখ নামে ১৭ বছরের এক কিশোর। ঈদ উপলক্ষে চুল কাটার জন্য বেরিয়েছিল শাকিল ও তার বন্ধু আলাউদ্দিন শেখ। বাইকে ছিল তারা। কালনা রসুলপুর সংলগ্ন পীড়তলার কাছে তাদের বাইকের সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আর তাতেই ঘটনাস্থলেই শাকিল শেখের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বন্ধু শেখ আলাউদ্দিন।
ঈদের ঠিক আগের মুহূর্তে যখন ঘরে ঘরে উৎসবের প্রস্তুতি চলছে, তখন সেই আনন্দ নিমেষেই ম্লান কালনার বেগপুরে শাকিলদের বাড়িতে। উৎসবের রোশনাইয়ে বদলে এখন সেখানে শুধুই বুকফাটা কান্নার রোল সন্তানহারা মায়ের।
